A Câmara Municipal de Cascais (CMC) informou esta segunda-feira, através de comunicado, que já começaram os trabalhos no Estádio António Coimbra da Mota, seguindo as recomendações do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)

Embora as obras já tenham arrancado, a autarquia de Cascais sublinhou "a inexistência de riscos de segurança para os adeptos que assistiram ao Estoril FC Porto no passado dia 15 de janeiro", algo que terá ficado comprovado "depois da análise efetuada por corpo técnico competente da Câmara de Cascais ao relatório preliminar do LNEC".

Para a edilidade, o relatório do LNEC "deixa algumas questões em aberto". "A primeira questão tem a ver com os necessários trabalhos de recuperação da laje térrea na zona das casas de banho e de monitorização do comportamento da estrutura. A Câmara de Cascais assume a sua vinculação total às recomendações constantes do ponto 7 do relatório preliminar do LNEC. A saber: (1) Levantamento da distância entre a face interior do bordo sul da laje térrea e o aterro; (2) demolição controlada da laje térrea do interior da bancada; (3) elaboração e implementação de um plano de nivelamento geométrico", escreve a CMC.

"A segunda questão, e mais uma vez ressalvando-se a integridade da estrutura, tem a ver com as causas das movimentações de terras. "As causas desses movimentos podem ser diversos", lê-se no relatório, "e só poderão ser apuradas após trabalhos de reconhecimento específicos. Uma vez que todo o equipamento foi edificado em terrenos de igual morfologia, iniciado no longínquo ano de 1939, entende a Câmara de Cascais que deve solicitar ao LNEC um estudo abrangente sobre todo o complexo desportivo do Estádio António Coimbra da Mota", adita.

Recorde-se que o encontro entre estorilistas e portistas será retomado no dia 21 de fevereiro, quando ambas as equipas forem disputar a segunda parte. Ao intervalo, os canarinhos vão vencendo por 1-0, com golo do médio brasileiro Eduardo na execução de um livre direto.