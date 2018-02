Pub

O futebolista argentino Lucho González, que representou o FC Porto em 2005/09 e 2012/14, manifestou-se hoje "muito feliz" por regressar ao ativo no clube brasileiro Atlético Paranaense.

"Estou muito feliz. Foi tudo muito rápido e 'ainda não caiu a ficha'. Espero poder ajudar o clube, por todo o apoio que tive nesse tempo", declarou Lucho González, de 37 anos, ao sítio do clube brasileiro.

O contrato com o Atlético Paranaense, iniciado em setembro de 2016, terminou no final do ano passado. Na altura, 'El Comandante' chegou a divulgar uma carta de despedida, mas manteve-se na cidade brasileira de Curitiba.

"Óbvio que no futebol, quando há interesse das partes, fica tudo mais fácil. Não teve complicação e foi tudo rápido. Estou feliz e ansioso para voltar a treinar no relvado", afirmou.

Com 59 partidas disputadas com a camisola 'rubro negra' e seis golos marcados, três dos quais na edição de 2017 da Taça dos Libertadores, o experiente jogador argentino será mais uma opção para o treinador Fernando Diniz na temporada 2018.

"Treinar sozinho não é a mesma coisa. Então, essa ansiedade é pela vontade de poder voltar o quanto antes. Estava com saudades de ver muita gente aqui. É uma alegria muito grande", completou.

O jogador, que foi uma das referências do FC Porto, clube que ajudou a conquistar seis campeonatos, duas taças de Portugal e três supertaças, não vê a hora de retornar às atividades normais no CAT Alfredo Gottardi.

"Tenho um carinho especial pelo clube. Um ano e meio parece pouco, mas vivi muitas coisas boas. O facto de ter recebido o carinho dos adeptos e do clube aumentou esse sentimento", concluiu Lucho.