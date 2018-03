Pub

Argentino tinha falhado a primeira sessão em terreno merengue, mas este domingo já integrou o treino em Valdebebas.

Messi a treinar no centro de treinos do Real Madrid é coisa rara e vai certamente render muitas notícias, fotografias e vídeos por esse Mundo fora. A Argentina está a utilizar a Cidade Esportiva, em Valdebebas, casa de Cristiano Ronaldo para preparar o jogo com a Espanha e o argentino do Barcelona foi o centro das atenções este domingo, depois de ter falhado a sessão de sábado.

Após vencer a Itália (2-0), em Manchester, a delegação da Argentina chegou no domingo a Madrid, onde enfrenta a Espanha na próxima terça-feira. Mas, se no sábado, o camisola 10 do Barcelona não pisou terreno merengue - juntou-se aos jogadores que atuaram frente a Itália e fez apenas um trabalho de recuperação no hotel - , no domingo apareceu no relvado.

Apesar das ausências no particular de Manchester e no treino de sábado, o argentino deve ser titular na partida da próxima terça-feira, com a Espanha. Já Di María e Agüero são baixas certas.