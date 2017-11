Pub

Homens do apito sabem os jogos que vão arbitrar desde quinta-feira, por decidir está a possibilidade de as nomeações serem divulgadas publicamente ou não

Nesta sexta-feira a jornada do fim-de-semana da I Liga inicia-se com o Belenenses-Chaves, contudo, não se conhece o árbitro da partida, nem tão pouco quem será o VAR e o seu assistente na Cidade do Futebol. Não se conhecem os árbitros do Belenenses-Chaves nem dos restantes jogos da I Liga e da II Liga.



Ao que o DN apurou as nomeações foram feitas nesta quinta-feira pelo Conselho de Arbitragem mas as mesmas ficaram no segredo dos deuses, em grande parte devido aos acontecimentos dos últimos dias e que motivaram um pedido de dispensa dos árbitros para esta jornada, entretanto retirado e adiado para daqui a 20 dias, como manda a lei. E esta dispensa só será retirada se os árbitros virem satisfeitas uma série de pretensões (ver relacionados).



Está por decidir ainda se durante esta sexta-feira as nomeações serão públicas, como tem sido norma. Se não forem, o DN sabe que é provável que assim se mantenha para a jornada seguinte na qual consta o... FC Porto-Benfiva.