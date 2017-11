Pub

O árbitro João Capela vai dirigir o Belenenses-Desportivo de Chaves, que abre hoje a 12.ª jornada da I Liga de futebol, anunciou a FPF, a poucas horas do início do encontro.

O juiz, da Associação de Futebol de Lisboa, vai apitar o jogo que começa pelas 20:30 no Estádio do Restelo, sendo a única nomeação conhecida para esta 12.ª jornada, com jogos previstos para sábado, domingo e segunda-feira.

Em nota publicada no sítio oficial da federação na Internet, a FPF dá ainda conta de que Hugo Miguel vai arbitrar o encontro entre o Famalicão e o Sporting B, no sábado de manhã, na abertura da 14.ª jornada da II Liga.

Os árbitros, com um pedido em massa de dispensa, chegaram a ameaçar uma ausência aos jogos no fim de semana, que marca o regresso da I Liga após os compromissos da seleção nacional, e têm exigido respeito pelo seu trabalho.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A Associação Portuguesa de Árbitros (APAF) viabilizou os jogos do próximo fim de semana, mas manteve o pedido de dispensa, que observa um prazo regulamentar de 20 dias.

A APAF fez saber que a ausência dos árbitros em jogos acontecerá, caso não se verifiquem vários pressupostos exigidos pela classe, como a total ausência de insinuações da parte de clubes e agentes desportivos que coloquem em causa a honra e o bom nome dos árbitros.