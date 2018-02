Pub

É um caso sui generis mas terá acontecido num encontro do quinto escalão numa partida que opôs duas equipas bascas, Idiazabal e Elgoibar

Nunca um jogo do quinto escalão do futebol espanhol deu tanto que falar. No último sábado Idiazabal e Elgoibar encontraram-se em mais uma partida do campeonato, mas antes do início da partida o árbitro andaluz Manuel Sarrión Gonzalez fez uma advertência: se algum jogador falasse euskera, o dialeto basco, seria imediatamente expulso.



A verdade é que os futebolistas acataram a decisão e pronunciaram-se, dentro das quatro linhas, em castelhano para prevenir males maiores.



O presidente do Idiazabal, Matias Aranburu, ainda tentou explicar ao árbitro que esse era o idioma usado diariamente por todos os envolvidos mas Sarrión Gonzalez manteve-se imperturbábel argumentando que se os jogadores se manifestassem em euskera não perceberia os insultos.



Os dois clubes mostram-se arrependidos de não terem forçado o adiamento da partida e agora estudam uma posição de força que culmine na suspensão do árbitro, que já veio a terreiro confirmar que pediu para qe se falasse em castelhano mas garantindo que não ameaçou os jogadores se falassem o idioma local.