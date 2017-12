Pub

Piloto português fez o melhor registo em 1.04,320 minutos, nas 43 voltas à pista

O piloto português António Félix da Costa (MS & AD Andretti) foi este sábado sexto classificado na corrida de abertura do campeonato de Fórmula E, com a primeira prova no traçado de Hong Kong.

Félix da Costa fez o melhor registo em 1.04,320 minutos, nas 43 voltas à pista, numa corrida ganha pelo britânico Sam Bird (DS Virgin Racing), que 'cronometrou' 1.04,639 minutos na sua melhor volta.

"Obviamente ambicionámos sempre estar nos lugares da frente, mas honestamente terminar nos pontos era o nosso objetivo realístico e fizemos muito mais que isso, não só em qualificação como em corrida", disse o piloto à sua assessoria de imprensa.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O português soma oito pontos neste arranque de campeonato, face ao sexto lugar alcançado, e no domingo disputa-se a segunda prova da categoria, novamente no traçado de Hong Kong, que recebe uma dupla corrida.

"A paragem nas boxes não foi perfeita e perdemos uns segundos preciosos, caso contrário poderíamos até ter lutado pelo 4º lugar. De qualquer forma é um inicio motivador e amanhã quero manter este nível e trazer mais pontos para casa", acrescentou Félix da Costa, que sairá do oitavo lugar da grelha na corrida de domingo.

Quanto ao vencedor de hoje, Sam Bird, garantiu os 25 pontos da vitória, à frente do francês Jean-Eric Vergne (Techeetah) e o alemão Nick Heidfeld (Mahindra), apesar de uma penalização de oito segundos nas 'boxes'.