Eboué, à direita, num duelo com o portista Hulk, na Liga dos Campeões de 2008

Emmanuel Eboué, lateral-direito da Costa do Marfim, contou em entrevista ao Sunday Mirror que lava a roupa à mão, dorme no chão de casa de uma amiga e tem pensamentos suicidas

É mais um exemplo da volatilidade das carreiras e fortunas dos futebolistas quando estes não tomam as decisões certas ou, simplesmente, têm falta de sorte nas opções que fazem. Em entrevista ao tablóide britânico Sunday Mirror, Emmanuel Eboué, lateral-direito da Costa do Marfim que brilhou ao longo de sete épocas no Arsenal, confessou ter passado de uma vida de luxo para uma situação em que mal consegue sobreviver sem ajudas, admitindo ter sido dominado por instintos suicidas.

Com 34 anos, Eboué - até recentemente ainda ligado a um pequeno clube turco - contou que passou de ganhar milhões de euros por ano, conduzir carros de luxo e morar numa mansão a deslocar-se de transportes públicos, dormir ocasionalmente no chão da sala de uma amiga, lavar a própria roupa à mão todos os dias e passar boa parte do tempo a tentar evitar os cobradores.

Segundo contou, tudo terá começado a piorar depois de um duro divórcio litigioso, no qual acabou por perder quase tudo o que tinha para a ex-mulher.

A entrevista foi concedida no âmbito de uma campanha de promoção da saúde mental apadrinhada por aquele jornal britânico.