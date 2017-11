Pub

Internacional português do AC Milan e médio do Sp. Braga bisaram na quinta jornada da fase de grupos da prova

O médio do Sporting de Braga, Fransérgio, e o avançado português, do AC Milan, André Silva, figuram na equipa da semana da Liga Europa.



Para estas nomeações foram preponderantes os dois golos apontados por cada um dos jogadores, absolutamente fundamentais nos triunfos das suas equipas. Relembre-se que o Sporting de Braga derrotou em casa o Hoffenheim por 3-1 ao passo que o AC Milan bateu, em San Siro, o Austria Viena por 5-1. Ambas as equipas já estão apuradas para os 16 avos de final da Liga Europa.



Já agora fique a saber o onze completo da semana da Liga Europa: