Avançado português voltou a saltar do banco para resolver um jogo a favor dos rossoneri. Este domingo fez o 3-2, em casa, diante do Chievo

André Silva demorou a marcar o primeiro golo na liga italiana. Mas, agora, que começou, tem-se mostrado decisivo: este domingo, pela segunda jornada consecutiva, o avançado português saltou do banco e marcou o golo da vitória do AC Milan. Os milaneses venceram o Chievo Verona, por 3-2, em jogo da 29.ª jornada da Série A.

O ex-jogador do FC Porto entrou em campo ao minuto 60 (para o lugar de Borini), quando a partida estava empatada 2-2. As 82', entre uma floresta de jogadores do Chievo, empurrou para o 3-2. A entrada de rompante replicou a da semana passada, quando André Silva se estreou a marcar na Série A, ao resolver a partida frente ao Génova (0-1), aos 90+4'.

O Milan, que entrou bem na partida (Calhanoglu fez o 1-0, aos 10'), ficara em desvantagem no espaço de dois minutos (marcaram Stepinski, aos 33', e Inglese, aos 34'). Cutrone repôs a igualdade, aos 52'. E depois de André Silva completar a reviravolta, Kessié ainda falhou um penálti (em cima do minuto 90).

Com o triunfo, o Milan conserva o 6.º lugar da liga italiana, com 50 pontos. A equipa de André Silva já vai em 10 jornadas sem perder na Série A.

De resto, nos outros jogos da 29.ª jornada da liga italiana realizados este domingo, destacam-se as goleadas alcançadas por Inter de Milão e Atalanta fora de casa. Os milaneses esmagaram a Sampdoria, com um poler de Mauro Icardi (0-5). E os nerazurri de Atalanta venceram por igual margem no terreno do Hellas Verona (0-5), com um hat-trick de Josip Ilicic.

Outros resultados: Benevento 1-2 Cagliari, Crotone 0-2 Roma e Torino 1-2 Fiorentina.