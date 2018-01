Pub

O avançado André Pereira, de 22 anos, foi emprestado ao Vitória de Setúbal, clube da I Liga portuguesa de futebol, até ao final da presente época pelo FC Porto, anunciaram hoje os sadinos.

O atacante, que estava a atuar na equipa B do FC Porto, chega ao conjunto setubalense para colmatar a saída de Gonçalo Paciência, jogador resgatado esta semana pelos 'dragões'.

André Pereira contabiliza 18 jogos e marcou oito golos pela anterior equipa na II Liga. A este registo acrescenta os três golos apontados pelos portistas na prova Premier League International Cup de sub-23.

O avançado jogou ainda três minutos pela equipa principal do FC Porto na I Liga, no empate 1-1 no reduto do Desportivo das Aves, em 25 de novembro, e 21 minutos no jogo da Taça de Portugal com o Portimonense (3-2), em 17 de novembro.

Com a chegada de André Pereira ao Vitória de Setúbal, depois de Yohan Tavares (ex-Bangkok United), Wallyson Mallmann (Sporting) e Nuno Reis (Panathinaikos), o treinador José Couceiro vê aumentar para quatro o número de reforços em janeiro.