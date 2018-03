Pub

Médio português foi aplaudido de pé pelos adeptos do Barcelona, quando entrou a substituir Busquets frente ao Chelsea

A desarmante entrevista de André Gomes à revista espanhola Panenka, na qual confessava estar a sofrer com as críticas e pressão sentidas em Barcelona, não deixou ninguém indiferente. E os adeptos do Barça fizeram questão de demonstrar isso mesmo quando o médio português entrou em campo, ao minuto 61 do jogo frrente ao Chelsea, para substituir Busquets.

A substituição proporcionou um momento de reconciliação entre o internacional luso e os adeptos culé, que aplaudiram André Gomes de pé. No final do jogo - que o Barcelona venceu por 3-0, confirmando o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões-, o médio recorreu ao Twitter para agradecer o apoio: "Enorme, equipa! Rumo aos quartos em mais uma noite mágica em Camp nou. Muito obrigado, adeptos. Estou sem palavras."