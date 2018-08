Ana, o Carrasco dos pilotos homens do motociclismo

Ana Carrasco está determinada a continuar a fazer história no motociclismo. No domingo, a espanhola do DS Junior Team levou a sua Kawasaki a uma vitória em Imola, em Itália, que a colocou na liderança do Mundial de supersport 300, com mais três pontos do que Luca Grünwald. Um feito sem igual, tendo em conta que é a primeira mulher a consegui-lo, mas nada surpreendente para quem a conhece.

"Estou preparada para ganhar mais corridas. Tenho de conseguir vencer o máximo que puder e as outras terminar o mais acima possível", disse a piloto espanhola ao jornal Marca, confessando que o "principal objetivo é ficar entre os cinco primeiros". Para já lidera o campeonato e vai fazer o que puder para terminar em primeiro: "O objetivo é ganhar. Nem sempre tens a oportunidade de vencer o Mundial e eu tenho todos os meios para isso, moto, equipa, tenho de aproveitar o momento e fazer o possível para chegar ao fim do campeonato na frente."

Ana começou a correr com três anos. O pai era piloto e cedo lhe ofereceu, bem como à irmã, uma moto. Mas rapidamente ela percebeu que "não era um brinquedo e que podia fazer mais do que passar o tempo a andar de moto". Aos 13 anos fez a primeira prova e, aos 14, estreou-se no campeonato espanhol de velocidade. Habituada a derrubar muros, Ana já tinha sido a primeira e a mais jovem mulher (16 anos) a marcar pontos no Campeonato do Mundo de Moto3, no Grande Prémio da Malásia de 2013, e a primeira piloto a pontuar em todas as classe desde 2001.

No ano passado, tornou-se a primeira mulher a ganhar uma corrida individual de motociclismo no Campeonato do Mundo, no Circuito de Portimão, em Portugal. Então com 20 anos, a espanhola concluiu as 11 voltas ao circuito algarvio em 22.01,086 minutos, impondo-se ao italiano Alfonso Coppola (Yamaha) e ao seu compatriota Marc García (Yamaha).

"Eu trabalho para obter resultados como piloto, não como mulher. Claro que sendo mulher os meus resultados saltam mais à vista, e isso é importante para abrir portas a outras profissionais", admitiu Ana Carrasco, que venceu a segunda corrida, neste domingo, em Imola (Itália): "Uma prova perfeita. Em parte já esperava uma corrida assim, mas não esperava vencer com tanta distância [14 segundos], talvez uns dois ou três segundos."

Hoje, aos 21 anos, a piloto nascida em Múrcia (Espanha) em 1997, dá assim um passo de gigante para fazer carreira na velocidade de duas rodas, com a sua Kawasaki Ninja 400. E, quem sabe, até sonhar com o ​​​​​​​MotoGP, o que seria mais uma barreira derrubada por Ana Carrasco.