Pub

Janela de transferências de janeiro é última oportunidade para potenciais convocáveis para o Mundial 2018 procurarem minutos

Uma frase dita por Adrien há cerca de uma semana, em entrevista ao canal televisivo do Leicester, é bem ilustrativa da forma de pensar de Fernando Santos: "O selecionador gosta que os jogadores sejam utilizados todas as semanas. É normal que pense na equipa e no melhor para o país. Tenho de jogar e mostrar que estou em condições. Depois, veremos o que acontece."

A pouco mais de cinco meses de distância para o Mundial da Rússia, os potenciais convocáveis para representar Portugal estão a caminhar para o torneio (ou para férias...) a várias velocidades. Em alta rotação, há quem chegue a esta fase da época com mais de dois mil minutos de competição, casos de Rui Patrício, Pepe, Danilo Pereira, Bruno Fernandes, Pizzi ou Gelson Martins (ver quadro). E, com menos sorte, há quem ainda não tenha atingido sequer o primeiro milhar de minutos, como José Fonte, Raphaël Guerreiro, Eliseu, Renato Sanches, André Gomes, Adrien Silva, João Mário, Nani ou... Eder.

Com a abertura do mercado de transferências de inverno, durante este mês, a interrogação colocar--se-á na cabeça de alguns jogadores: continuar no clube ou fazer escala numa outra paragem antes de aterrar em solo russo?

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

No caso português, não existe exemplo mais ilustrativo do que o do herói nacional do Euro 2016. Depois de uma primeira metade de temporada infeliz no Swansea, em 2015-16, Eder rumou ao Lille em janeiro e segurou um lugar na convocatória para o Campeonato da Europa. Mas há mais: quem ajuda a ilustrar esta ideia é outro avançado, Hélder Postiga, que mudou de ares em três reaberturas de mercado para rodar no Saint-Étienne, Panathinaikos e Lazio e convencer os responsáveis da seleção a chamá-lo para o Mundial 2006, Euro 2008 e Mundial 2014, respetivamente.

Uns imprescindíveis, outros não

Agora, são outros os nomes de quem se lamenta a escassa utilização nos clubes. O próprio Eder, que não esteve na Taça das Confederações do ano passado, chega a esta fase com 698 minutos de competição, distribuídos por 14 jogos pelo Lokomotiv. Em sete foi titular, noutros tantos suplente utilizado. Em termos goleadores, o empréstimo aos moscovitas por parte dos franceses do Lille rendeu, até ao momento, três golos ao avançado de 30 anos.

Nani, outro nome histórico da seleção nacional, por ser dos poucos a ter superado a fasquia das cem internacionalizações, ainda não foi chamado nesta época. Cedido pelo Valência à Lazio, começou a temporada lesionado, mas entretanto recuperou e, passados três meses, continua com estatuto de suplente. A este ritmo (284 minutos em nove jogos), dificilmente conseguirá convencer Fernando Santos.

Ligeiramente diferentes são os casos de André Gomes e João Mário, que, apesar da escassa utilização ao serviço de Barcelona e Inter de Milão, não têm deixado de figurar entre as escolhas do selecionador nacional. O blaugrana, tapado por nomes como Iniesta, Rakitic ou Paulinho na Catalunha, tem de se contentar com 622 minutos distribuídos por 16 partidas, apenas seis a titular. Já o nerazzurro está ligeiramente melhor, mas longe do que seria desejável. Com a concorrência de Borja Valero, Candreva ou Brozovic, não vai além dos 615 minutos somados em 15 partidas - seis a titular.

Para os dois médios de 24 anos, a boa notícia é que há interessados nos seus préstimos. André Gomes tem sido apontado ao Tottenham, embora o treinador do Barça, Ernesto Valverde, seja um defensor da continuidade do jogador no plantel catalão. João Mário, por sua vez, estará nas cogitações do Manchester United de José Mourinho, falando-se inclusivamente de uma troca do centrocampista português pelo arménio Mkhitaryan ou pelo espanhol Juan Mata. O Paris Saint-Germain, que tem Antero Henrique como diretor desportivo, é outro clube ao qual o antigo médio do Sporting tem sido associado.

"Valor está lá", diz Calisto

A questão é pertinente, mas para o antigo internacional português Jorge Cadete e para o antigo selecionador do Vietname, Henrique Calisto, não há sinal para alarme. "A política de empréstimos não tem que ver com a seleção mas sim com os clubes. Estamos a meio da época, mas a maior parte dos jogadores chega a esta fase do ano com muitos jogos, com competições europeias e taças. Não estar a jogar tanto não significa estar parado, há treinos de grande intensidade. Esses jogadores podem é estar um pouco mais em baixo em termos de motivação", considera o antigo avançado de Sporting, Celtic de Glasgow e Benfica, entre outros, em declarações ao DN.

"É melhor jogar do que não jogar. Gostava de ver João Mário a jogar mais, tal como André Gomes e André Silva, mas estão em grandes clubes e Fernando Santos sabe que o valor está lá", disse ao nosso jornal o treinador que passou por Paços de Ferreira, Rio Ave e Académica, entre outros. Para Henrique Calisto, que sabe bem o que é comandar uma seleção, é diferente convocar para um jogo de preparação ou de qualificação e para uma grande competição. "Nos jogos de preparação e de qualificação não há tempo para apurar a forma física. Quem está melhor é que é chamado. Para uma fase final, existe um mês de preparação, há tempo para tal. De certeza que João Mário, André Gomes e Adrien vão estar no Mundial", vincou, aludindo ao hiato entre o fim das competições de clubes - a I Liga termina a 13 de maio, a Taça de Portugal a 20 de maio e a Liga dos Campeões a 26 de maio - e o início do Campeonato do Mundo - 15 de junho para Portugal, que nessa data vai arrancar na prova diante da Espanha.

145 minutos bastaram a Cadete

Jorge Cadete, hoje com 49 anos, sabe o que é estar na pele de um jogador com poucos minutos de utilização perante a aproximação de uma grande competição de seleções. Foi assim em 1996, ano de fase final do Campeonato da Europa, em Inglaterra. Depois de ter sido pouco utilizado pelo Sporting na primeira metade da temporada, rumou aos escoceses do Celtic. Foi anunciado como reforço no final de fevereiro, mas só em abril foi registado, após um longo processo negocial. Ainda foi a tempo de disputar 145 minutos, distribuídos por seis jogos, conseguindo apontar cinco golos e convencer o então selecionador António Oliveira a convocá-lo. "Estive seis meses parado e a treinar pouco, mas fiz uma boa ponta final da época. Há jogadores que quanto mais jogos têm nas pernas, melhor estão, mas há outros que com poucos jogos se superam. É subjetivo, mas normalmente quem está melhor é quem tem mais competição", analisou o antigo avançado, que nesse Euro entrou no decorrer das segundas partes dos jogos diante de Turquia (1-0), na fase de grupos, e da República Checa (0-1), nos quartos-de--final.

Para Henrique Calisto, 64 anos, o ideal não é um jogador chegar à fase final sem ritmo competitivo nem disputar uma fase final após uma temporada muito desgastante. "No meio é que está a virtude. Nem sem rotinas nem com excesso de jogos. O período entre o fim dos campeonatos e o início do Mundial é precioso e a gestão desse tempo é fundamental. Não será uma pré--temporada, mas sim uma gestão individual ou por grupos da condição física dos atletas", afirmou o treinador, que, independentemente do tempo de utilização nos clubes, acredita que o "núcleo duro será chamado". "É necessário pouco tempo para ganhar forma", vincou.

Opinião semelhante tem Cadete. "A convocatória para o Euro 2016 teve jogadores que não estavam a ser primeiras escolhas nos seus clubes. Cada um tem o seu gosto e a sua preferência, por isso Fernando Santos não vai abdicar dos jogadores que prefere. Que a escolha seja coerente", desejou o autor de cinco golos em 33 partidas de quinas ao peito.