Pub

Nádia Gomes (38 minutos) e Vanessa Marques (56) marcaram para Portugal, e Caytlin Cooper (45+3) fez o golo da Austrália.

Portugal conquistou esta quarta-feira, pela primeira vez, um lugar no pódio da Algarve Cup de futebol feminino, ao vencer a Austrália, por 2-1, no encontro de atribuição do terceiro lugar.

No Estádio Municipal de Albufeira, Nádia Gomes (38 minutos) e Vanessa Marques (56) marcaram para Portugal, com Caytlin Cooper (45+3) a fazer o golo da Austrália, que ainda desperdiçou uma grande penalidade aos 85.

Portugal conseguiu a sua melhor prestação no torneio algarvio, depois de terem terminado no quinto lugar em 1994, na primeira das 25 edições da Algarve Cup, em que apenas participavam seis equipas.

A final é entre a Suécia e a Holanda.