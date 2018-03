Pub

A seleção portuguesa de futebol feminino empatou esta sexta-feira a zero com a Austrália, em jogo da segunda jornada do Grupo A da Algarve Cup, que se disputou no Estádio Algarve, em Faro.

Depois de ter vencido a China (2-1) na estreia, a equipa das quinas, 38.ª do ranking mundial, conseguiu um empate frente à Austrália, quarta da hierarquia e que tinha vencido a Noruega (4-3) na primeira jornada.

A Austrália e Portugal somam quatro pontos, mais um do que a Noruega, que hoje venceu por 2-0 a China, que ainda não pontuou.

Na última jornada, marcada para segunda-feira, Portugal encontra a Noruega, enquanto a Austrália joga com a China.