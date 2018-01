Pub

Jogador chileno era também pretendido pelos rivais Manchester City e deve chegar já neste mês de janeiro

A transferência de Alexis Sánchez para o Manchester United poderá ser confirmada nas próximas horas, de acordo com a imprensa inglesa. O Manchester City também se mostrou interessado na aquisição do internacional chileno, mas a equipa de José Mourinho adiantou-se e estará perto de concretizar o negócio.

Alexis Sánchez estava em negociações com o Manchester City, mas apenas para uma mudança no final da temporada, altura em que o jogador sul-americano terminava contrato. Os rivais de Manchester, os red devils, contudo, querem o jogador já em janeiro e negociaram diretamente com o Arsenal, a quem estão dispostos a pagar 34 milhões de euros.

Falta apenas o 'ok' do chileno de 28 anos para que o negócio se concretize, com o avançado a poder vir a ser o jogador mais bem pago da Premier League, com um salário anual no valor de 19 milhões de euros.