Pub

Chileno estreou-se com a camisola do Man. United na Taça e sucede a outros nomes ilustres que trabalharam com os dois técnicos

Na antevisão da partida da quarta eliminatória da Taça de Inglaterra entre o Yeovil Town e o Man. United, José Mourinho realçou o facto de o seu mais recente reforço, o chileno Alexis Sánchez, contratado ao Arsenal, ter efetuado um percurso semelhante ao que ele próprio efetuara a partir de certa altura.

Cruzaram-se em Itália (um no Inter, o outro na Udinese), em Espanha (Real-Barcelona) e em Inglaterra (Chelsea/Man.United-Arsenal) antes de agora se juntarem nos diabos vermelhos. Mas, além dessa curiosidade, o avançado chileno tem ainda outra: a de ser o 13º futebolista a ser orientado tanto pelo técnico português, como por Guardiola, atual responsável do Manchester City - cuja rivalidade tem marcado o futebol europeu na última década.

Quando assumiu o comando do Barcelona, em 2008 (antes estivera um ano na equipa B blaugrana), o antigo médio catalão "herdou" logo dois jogadores que já tinham passado pelas mãos do setubalense: o islandês Eidur Gudjohnsen (que trabalhara com Mou em Londres durante as duas épocas anteriores) e o luso-brasileiro Deco (figura-chave do FC Porto que conquistou Portugal e a Europa). No entanto, este último saiu logo a seguir à chegada de Pep, que não contava com ele (estiveram juntos nove dias), pelo que acabou por ser o dianteiro nórdico o primeiro a desfrutar dessa honra - e a construir um palmarés respeitável graças a isso. Com o português venceu quatro títulos em dois anos, com o catalão três em uma época...

"Aquilo em que são parecidos é na forma como olham para os detalhes. Futebolisticamente, o José é um pouco mais defensivo na forma como analisa os adversários. Já em termos de personalidade, são diferentes: Guardiola é mais tímido e não gosta do confronto", afirmou o islandês.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Troca de ilustres

Na época seguinte, Mourinho e Pep trocaram avançados: Eto"o deixou a Catalunha para rumar a Milão e ao Inter, enquanto Ibrahimovic fez o caminho inverso, depois de ambos terem sido campeões nas respetivas equipas. O camaronês acabaria por se sagrar bicampeão europeu; o sueco também conquistou títulos como culé... Mas, ainda assim, nenhum deles apreciou especialmente o estilo de liderança de Guardiola, sobretudo Ibra, que chegou a insultá-lo publicamente, mesmo reconhecendo mais tarde que o catalão "era uma máquina e não ficava satisfeito "se a equipa estivesse a ganhar 2-0 ao intervalo".

Depois destes, mais nove futebolistas trabalharam com os dois treinadores - incluindo Oriol Romeu, atualmente no Southampton, que só fez dois particulares com o português e dois oficiais com o catalão (que lhe renderam dois troféus). E, com exceção de Pizarro e Pedro Rodríguez (De Bruyne está a caminho de se lhes juntar), que só conquistaram títulos com Guardiola, todos enriqueceram a sua gaveta de medalhas com os dois. Resta saber como será com Alexis Sánchez, o 13º homem - no Barcelona, com Pep, fez 41 jogos e marcou 15 golos, vencendo uma Taça do Rei, uma Supertaça espanhola e outra europeia e um Mundial de Clubes.

A lista completa: Eto'o, Fàbregas, Gudjohnsen, de Bruyne, Ibrahimovic, Maxwell, Oriol Romeu, Pedro Rodríguez, Pizarro, Robben, Xabi Alonso e Schweinsteiger.

com David Pereira