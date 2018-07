Alemanha entrega candidatura para organizar o Euro 2024

Turquia concorre com Alemanha e formaliza candidatura para acolher Europeu

O presidente da federação alemã de futebol (DFB), Reinhard Grindel, apresentou hoje ao secretário-geral da UEFA, Theodore Theodoridis, a candidatura da Alemanha para organizar o Europeu de 2024.

A Alemanha apresentou oficialmente a sua candidatura à UEFA, na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, pelas mãos do presidente da DFB e do ex-internacional Philipp Lahm, embaixador da candidatura.

Os alemães concretizaram hoje a candidatura, anunciada em março de 2017, enquanto a Turquia, igualmente interessada em organizar a prova, deve formalizar o processo na quinta-feira.

"Eu participei no Mundial2006, na Alemanha, enquanto jogador, e estou convicto de que sentiremos novamente esse grande entusiasmo e que criaremos um espírito de solidariedade durante o Euro2024. Somos um candidato cosmopolita e temos estádios modernos e boas infraestruturas", afirmou Philip Lahm, ex-jogador do Bayern Munique, citado pela UEFA, em comunicado.

O anfitrião do Euro2024 vai ser conhecido em 27 de setembro pelo Comité Executivo da UEFA.

A Alemanha, que organizou o Mundial2006, não recebe um campeonato da Europa desde 1988, data em que ainda estava dividida em dois Estados independentes (RFA e RDA). A Holanda ganhou o torneio ao vencer a URSS na final por 2-0.

A próxima edição do Europeu vai realizar-se em 2020 e decorrerá em 12 cidades de países diferentes.