Aldo Lima e Diogo Feio: o que esperam hoje em Alvalade?

É hoje à noite (20.30, Sport TV1) que Sporting e FC Porto disputam um lugar na final da Taça de Portugal de futebol. A partida, no Estádio José Alvalade, é o quinto round entre os dois clubes esta temporada. Fomos ouvir as previsões para a partida desta quarta-feira.

SPORTING

© Global Notícias

Aldo Lima, humorista

"O 1-0 é recuperável. Estou a contar que o Sporting dê a volta. A avaliar pelas última exibições a equipa está bem e pode perfeitamente dar a volta. Claro que o desgaste físico é evidente e preocupa-me como adepto. Há muito que não fazíamos tantos jogos numa época, mas isso é bom e como disse nos últimos jogos a equipa esteve bem e está conseguiu dar a volta a resultados menos bons. O que o Sporting fez frente ao Atlético é notável... Agora são mais 90 minutos para as pernas dos jogadores. Se estivesse no papel do Jorge Jesus, o que diria aos jogadores na palestra? Penso que da parte motivacional a equipa não precisa de grandes discursos motivacionais, é mais ao nível do jogo e da estratégia e nesse aspeto o Jorge Jesus é o estratega mor e como ele diz tem de jogar com os que tem e os que tem são bons e num dia bom, a jogar como frente ao Atlético e ao Belenenses, conseguem vencer o FC Porto."

FC PORTO

© REINALDO RODRIGUES / GLOBAL IMAGENS

Diogo Feio, político

"Espero um bom jogo porque estamos a falar de duas equipas que têm dado provas ao longo da época, pois chegaram longe nas competições europeias, estão nas meias-finais da Taça de Portugal, estiveram na final four da Taça da Liga e estão na luta pelo campeonato. O FC Porto tem uma vantagem importante, pois se marcar obriga o Sporting a fazer três golos, por isso não espero uma equipa a gerir o resultado porque essa não é a matriz do Sérgio Conceição, como tal espero um FC Porto pressionante, a tentar ganhar a bola num bloco muito alto. Diria aos jogadores que este é um jogo para ganhar porque dá acesso a uma final muito importante no futebol português, a qual não ganha há algum tempo e como tal esta é uma oportunidade de o FC Porto conquistar mais um troféu. Acredito que a vitória de domingo com o Benfica dará ainda mais motivação a uma equipa que tem mostrado elevados índices de motivação."