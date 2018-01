Pub

Emblema turco vendeu o veterano Vagner Love ao Besiktas e aponta ao antigo avançado do Benfica que o Marselha comprou no início da época por 15 milhões de euros

Mitroglou pode estar a caminho da Turquia, mais propriamente do Alanyaspor, 14. classificado da liga turca. O grego não convenceu ao serviço do Marselha que tenta agora transferi-lo a todo o custo de modo a ser ressarcido dos 15 milhões de euros que investiu no seu passe.



O Alanyaspor abriu uma vaga no ataque depois de ter transferido nas últimas horas o veterano brasileiro Vagner Love para o Besiktas.