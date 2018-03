Pub

O jogador do PSG será acompanhado por dez pessoas durante o internamento e deve chegar de helicóptero

O hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, reservou uma ala do seu edifício só para receber Neymar e os seus dez acompanhantes. O jogador vai ser operado no sábado naquela unidade de saúde para corrigir uma fratura no pé direito, lesão contraída no último domingo no jogo com o Marselha, para a liga francesa.

A cirurgia à estrela do PSG será conduzida por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira. Neymar, que já se encontra na sua residência no Brasil, em Mangaratiba, chega a Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira, sendo previsível que chegue ao hospital num helicóptero.

Segundo o médico, Neymar deve ter alta no domingo, não estando ainda previsto quando regressará a Paris, sendo possível que faça a recuperação da lesão no Brasil. O jogador será acompanhado por dois representantes do PSG: o diretor desportivo Maxwell e o médico Gérard Salliant, responsável pela cirurgia ao joelho direito de Ronaldo (o Fenómeno) realizada em 2000.

A previsão é que Neymar volte à competição no final de maio, ainda a tempo de jogar pela seleção brasileira no Mundial 2018.