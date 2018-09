"Ainda há coisas a afinar", avisa Fernando Santos após vitória

Portugal venceu por 3-0, mas "ainda há coisas a afinar", avisou Fernando Santos no final do jogo com a Argélia. O selecionador colocou assim algum gelo na euforia antes da viagem para a Rússia. Para o técnico, Portugal ainda está "longe do ideal" e o técnico acredita que "é com o campeonato" que a equipa vai crescer. "Há algumas coisas a afinar, há jogadores que estão a atuar pela primeira vez em conjunto nesta seleção."

O jogo com a Argélia foi um bom teste, depois dos empates com a Tunísia e a Bélgica. Mas nada de euforias: "Houve coisas boas, mas há coisas para melhorar. Nos primeiros 20 ou 25 minutos a equipa esteve bem, compacta, a reagir rapidamente à perda de bola... Fez que esta equipa da Argélia parecesse mais fraca do que é, principalmente ao nível do ataque. Se os avançados deles não brilharam é muito mérito da minha equipa. Fizemos um golo nesse período e podíamos ter feito mais. A partir daí baixámos o ritmo, mas depois voltámos ao normal, a circular bem a bola, a procurar espaços para fazer golos, e fizemos."

A segunda parte foi menos boa do que os primeiros 45 minutos, fruto das muitas alterações que o técnico fez. "Na segunda parte fizemos substituições e os ritmos baixaram, o que acaba por ser normal. O público normalmente não gosta disso, mas temos de pôr os jogadores a jogar. De qualquer forma, podíamos ter feito mais golos", considerou.

Quanto à dupla atacante que entrará em campo frente a Espanha, primeiro adversário de Portugal no Campeonato do Mundo, Fernando Santos reagiu com humor à pergunta sobre se Gonçalo Guedes tinha ganho um lugar ao lado de Ronaldo no ataque. "A combinação Guedes-Ronaldo? Primeiro era André Silva-Ronaldo, depois Quaresma-Ronaldo, agora Guedes-Ronaldo... quem faz golos tem sempre uma janela de oportunidade, mas o que interessa é que os 23 estão prontos para jogar", respondeu o engenheiro.

A partida com a Argélia foi a última antes da estreia no Mundial. A equipa está pronta para o primeiro jogo? "Nunca vi uma equipa a estar muito bem no primeiro jogo do Mundial. É um campeonato em que vamos crescer. Temos alguns jogadores que estão aqui pela primeira vez.... vamos ver", respondeu Fernando Santos, "feliz pela atitude dos jogadores" no jogo com os argelinos, que souberam fazer de um adversário complicado um jogo que pareceu fácil.