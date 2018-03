Pub

Benfica jogou em casa, na Luz, e tentava novo troféu na mais importante prova europeia da modalidade, mas viu as espanholas do CP Gijón vencerem por 4-3

A equipa feminina do Benfica perdeu ontem a final da Liga Europeia de hóquei em patins, ao sair derrotada, na Luz, por 3-4, contra o CP Gijón, uma das principais referências da modalidade.

A jogar em casa, a equipa do Benfica esteve praticamente todo o encontro atrás do resultado, com as espanholas a inaugurarem o marcador bem cedo, logo aos dois minutos. Marlene Sousa, considerada a melhor jogadora do mundo, ainda empatou aos 6", mas o CP Gijón haveria de chegar aos 2-1 aos 10", resultado com que se chegou ao intervalo.

No segundo tempo, Rute Lopes voltou a colocar emoção na partida, ao terceiro minuto, empatando a final, mas a verdade é que as espanholas responderam na jogada seguinte, colocando-se novamente na frente.

O Benfica não deitou a toalha ao chão e Marlene Sousa fez o 3-3 quando faltavam 15 minutos para o final do jogo. O público (pavilhão praticamente cheio) puxava pelas águias, mas, num rápido contra--ataque, o CP Gijón fechou a conta aos 12" do segundo tempo.

Com este resultado a equipa espanhola chega ao quinto troféu da modalidade, ao passo que o Benfica não conseguiu chegar ao segundo da sua história. Diga-se que esta Liga Europeia vai já na sua 11.ª edição, sendo que a Espanha tem dominado, com dez triunfos e apenas um de Portugal, neste caso do Benfica, em 2015.

FC Porto elimina Sporting

Entretanto, em masculinos, o FC Porto apurou-se ontem para os quartos-de-final da Taça de Portugal ao vencer o Sporting nas grandes penalidades, após 5-5 no final do prolongamento.

O Sporting começou na frente do marcador, com um golo de Henrique Magalhães, ainda na primeira parte, resultado com que se chegou ao intervalo. No segundo tempo, o FC Porto conseguiu virar a eliminatória para 2-1, com golos de Reinaldo Garcia e Jorge Silva, antes de Platero empatar.

Reinaldo Garcia ainda voltou a colocar o FC Porto na frente, 3-2, mas no mesmo minuto João Pinto, capitão do Sporting, fez o resultado com que se chegou ao final do tempo regulamentar. No tempo extra houve dois bis, um de Vítor Hugo, Sporting, e outro de Rafa, FC Porto, pelo que terminou novamente tudo empatado, agora a cinco golos, e a decisão da eliminatória teve de seguir para os penáltis.

Aqui Carles Grau, guarda-redes do FC Porto, defendeu todos os remates, ao passo que Gonçalo Alves, Hélder Nunes e Reinaldo Garcia fizeram os três golos com que os azuis e brancos, atuais campeões em título, afastaram o líder do campeonato da próxima fase.

Nos quartos-de-final, o FC Porto irá receber o Benfica, naquela que será a final antecipada, jogo esse marcado para dia 14 de abril.