Pub

Benfica deve abdicar das últimas 24 horas do período de transferências. Sporting e FC Porto ainda espreitam algumas hipóteses

A poucas horas do encerramento do mercado de janeiro, pelas 23.59, FC Porto e Sporting continuam a trabalhar no sentido de reforçarem mais algumas posições. Menos interventivos está (e esteve) o Benfica, que dificilmente recrutará neste defeso. Por muito que, para quem analisa desde fora - como é o caso do treinador Manuel Cajuda, ouvido pelo DN -, até possam ser as águias quem transmite a imagem de estar mais necessitado de reforçar o plantel.

Com a lesão de Krovinovic, fundamental nos últimos tempos no Benfica e que estará ausente nos próximos seis meses, logo se levantou a interrogação sobre a possibilidade de as águias recorrerem ao mercado para colmatar essa baixa. Ainda assim, o treinador Rui Vitória olhou para dentro do plantel e encontrou soluções em João Carvalho ou Zivkovic. Manuel Cajuda, treinador português com vasta experiência na I Liga, diz-se surpreendido com a opção das águias.

"Parece-me que o Benfica, em função do campeonato, talvez tenha feito pouco neste mercado. Não vejo que FC Porto e Sporting tenham feito em demasia. Se esses fizeram quatro [aquisições] e ainda pensam em mais, não me surpreenderia que o Benfica fizesse pelo menos duas. Eu vejo que seriam necessárias, mas o treinador do Benfica é que tem de dizer isso, é ele que conhece melhor o grupo e se calhar tem outros argumentos que eu não tenho. No entanto, volto a dizer que não me surpreenderia que tivesse feito aquisições neste mercado", revelou ao DN.

Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, a verdade é que as águias não fecharam ainda totalmente as portas a novas aquisições, mas o técnico Rui Vitória fez ver à SAD que só admitiria reforços que "fizessem a diferença". No entanto, todas as partes (dirigentes e treinador) acreditam que dificilmente chegará mais alguém, sendo Lucas Evangelista, médio do Estoril, uma das possibilidades remotas.

E caso isso se confirme, é preciso recuar a 2014 para ver um Benfica sem atacar o mercado em janeiro - o sueco Rakip foi contratado, mas nunca foi opção para o plantel, tendo sido emprestado ao Crystal Palace.

O FC Porto, por sua vez, já bateu o recorde dos últimos cinco anos, com quatro aquisições, algo que o Sporting também poderá fazer se hoje ainda chegar uma quinta (ou até sexta) prenda para o treinador Jorge Jesus.

E é, de facto, o Sporting que mais se tem mexido para conseguir mais alguns jogadores para se juntarem aos recém-chegados Wendel, Misic, Rúben Ribeiro e Fredy Montero. Marcelo, defesa central do Rio Ave, e Raphinha, extremo do Vitória de Guimarães, são os objetivos ainda para estas últimas horas de mercado. Jorge Jesus, treinador do Sporting, ainda ontem considerou improvável ambas as chegadas antes de junho [ver página 41], mas a verdade é que a SAD presidida por Bruno de Carvalho continua a fazer um forcing para que ambas as transferências possam ser possíveis, até porque ambos os jogadores desejem já a mudança.

Já o FC Porto está ainda à procura de um médio, para fazer face à lesão de Danilo, que poderá ficar afastado dos relvados até meados de março. É verdade que a contratação do central Osório, ao Tondela, poderá fazer avançar o mexicano Reyes para a posição de médio defensivo, mas a verdade é que Sérgio Conceição pediu uma outra solução para aquela zona do terreno.

Manuel Cajuda considera "normal" esta investida de dragões e leões, sobretudo pelos "muitos objetivos" que ainda têm até final da época.

"Quer FC Porto quer Sporting tiveram questões físicas nestas últimas semanas e depois têm dois grandes treinadores que sabem identificar lacunas. E, finalmente, e acima de tudo, sabem que o nível de exigência é tal - têm ainda campeonato, taça de Portugal e competições europeias - que o plantel não pode ter falhas. Por tudo isto não me surpreende mesmo nada que estejam a dar o máximo para fortalecerem ainda mais os respetivos plantéis", diz Cajuda, que, ainda assim deixa alguns reparos às muitas contratações feitas por Sporting e FC Porto neste defeso.

"As contratações não são desajustadas, mas quem faz um plantel seis meses antes e nesta altura chega à conclusão que tem de alterar um quinto do plantel... Mas os treinadores é que sabem o que é melhor para as suas equipas", refere.