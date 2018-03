Pub

De novo com José Rodrigues em grande plano esta tarde na Tapada, agrónomos bateram azuis (20-10) e ultrapassaram a equipa do Restelo no topo do Nacional a uma jornada do fim da fase regular.

O jogo grande da penúltima ronda do Campeonato entre os dois primeiros da tabela e já qualificados para as meias-finais - onde receberão, em casa, os respetivos adversários - ficou marcado pela intempérie que assolava o elevado relvado da Tapada da Ajuda com o muito vento a prejudicar o desempenho dos jogadores dos dois quinzes. E foi pena que, depois do fantástico duelo da 1.ª volta (35-31 para o Belenenses, com ambas as equipa a faturarem 5 ensaios!), a partida desta tarde fosse tão pobrezinha e sem pingo de emoção, apesar da evidente entrega dos atletas.

Começando o jogo a favor do vento Agronomia (onde estiveram ausentes os internacionais Vasco Ribeiro e António Pena Monteiro, lesionados diante da Suíça) chegou ao ensaio logo aos 9' na primeira - e única! - jogada ao longo dos 80 minutos com uma longa sequência de várias fases à mão e concluída, em força, pelo pilarão sul-africano Gavin van den Bergh (7-0).

Mesmo jogando contra os elementos o Belenenses (que liderava a prova com uma só derrota, em Cascais) ia tentando contrariar a superioridade agrónoma e no primeiro quarto de hora, perante um indisciplinado rival, dispôs de três penalidades relativamente fáceis de concretizar. Mas todas seriam desperdiçadas por João Freudenthal, incapaz de derrotar um adversário de peso: o vento que rugia forte e feio na Tapada e teimava em empurrar a oval no sentido oposto às intenções do chutador azul.

E mesmo ocupando maioritariamente o meio-campo rival Agronomia não conseguiria aumentar a sua vantagem pelos demasiados erros no manuseamento da bola, nunca conseguindo somar mais que três fases seguidas à mão. E até os inteligentes pontapés para as costas da defesa contrária do médio de abertura José Rodrigues não davam resultado, pois a trajetória da oval era irregular... e os alinhamentos decorrentes eram conquistados de forma aleatória.

No recomeço, e mesmo a jogar contra o vento, até seria a equipa da casa a começar melhor. E duas penalidades convertidas por José Rodrigues (a uma distância mais favorável que os de Freudenthal na 1.ª parte, diga-se, mas o sul-africano, autor de 26 pontos por Portugal há uma semana diante da Suíça, tem uma superior alavanca...) cavaram uma distancia de 13-0 para o quinze de Frederico Sousa.

Mas logo a seguir um pontapé para aliviar na área de 22 agrónoma foi bem carregado por um jogador azul e, com José Rodrigues impedido de remediar o erro por ser agarrado pela camisola pelo talonador Joe Pickett sem que o árbitro visse - das poucas falhas numa excelente atuação do jovem juiz João Moita - seria o centro Rodrigo Freudenthal a mergulhar para os 13-7. E sete minutos depois, aos 67', seria o seu irmão João a finalmente converter um pontapé, colocando as equipas a três pontos de distância (13-10).

E quando se esperaria a reviravolta no marcador, foi a vez de surgir o génio de José Rodrigues, que com duas arrancadas fabulosas, rasgou de alto a baixo a defesa azul... e decidiu o encontro. A primeira não resultou devido a um arrojado toque de meta do ponta Rodrigo Marta (que se lesionaria no lance). Mas na segunda, depois de passar por meia equipa do Restelo, viu surgir no apoio o elétrico defesa Manuel Cardoso Pinto a quem transmitiu a bola, com a jogada a terminar debaixo dos postes (foto), selando os definitivos 20-10.

Nos 10 minutos finais o Belenenses tentou ir atrás do ponto de bónus defensivo, mas perante a coesa defesa agrónoma e o evidente cansaço azul, percebeu-se que era pedir demasiado...

No Estádio Universitário o CDUL recebeu e venceu a Académica, por 15-3 (com 8-0 ao intervalo). A favor do vento os campeões nacionais tiveram avassalador domínio no 1.º tempo e só não obtiveram mais pontos (ensaio de Joseph Marston e pontapé de Jorge Abecassis) pela boa defesa dos estudantes. Na 2.ª parte a equipa de Coimbra esteve melhor mas a sua insistência em nunca abrir o jogo para lá do canal 2 mereceria uma investigação aprofundada...

O abertura Otumaka Masia faria o segundo ensaio dos da casa (15-0) e quando os bancos de suplentes começaram a ser esvaziados então o jogo ficava sentenciado de vez, pois a riqueza das opções postas à disposição de Jack Farrer fariam a delícia do mais exigente dos treinadores.

No derradeiro jogo da penúltima ronda, com muito vento e chuva torrencial na 2.ª parte, Direito foi a Cascais surpreender o Dramático (já garantiu a presença nas meias, apesar da derrota) e vencer por 12-10, graças a quatro penalidades de Pedro Leal, a última e decisiva das quais a 3' do final da partida. Os advogados venciam com inteira justiça por 9-0 ao intervalo, mas nos últimos 40' sofreram forte reação da equipa da casa que marcaria na sequência de um maul e, com uma penalidade, até passou para a frente no marcador (10-9). Mas os muitos erros feitos pelos homens de Tomaz Morais neste encontro teriam o seu epílogo já no ocaso da partida numa falta infantil que permitiria a Pedro Leal terminar com uma série de quatro desaires consecutivos para Direito que não vencia um jogo desde 23 de dezembro!

E o nome da quarta equipa que estará nas meias-finais será definido num quente Direito-CDUL a disputar na última jornada, a 17 de março, e para o qual os universitários partem com 4 pontos de vantagem.

Classificação do grupo A a uma jornada do fim da fase regular: Agronomia, 31 pontos; Belenenses, 30; Cascais, 20; CDUL, 18; Direito, 14; e Académica, 13.

Já para o grupo B (que o CDUP venceu numa campanha impressionante onde soma só vitórias) na partida fulcral para decidir o 2.º lugar - que dará acesso ao 'play-off' que definirá a oitava equipa presente na I Divisão da próxima temporada - o Montemor recebeu e bateu o Técnico, por 20-13, ficando as duas equipas igualadas com 29 pontos a uma jornada do fim.

Leoas vencem Taça de Portugal

Entretanto a equipa feminina do Sporting conquistou hoje, em Cascais, a Taça de Portugal ao derrotar na final o Benfica por 14-12, depois de atingir o intervalo a perder por 12-0. No caminho para chegarem ao jogo decisivo as leoas treinadas por Nuno Mourão derrotaram Bairrada (31-5), Agrária de Coimbra (10-0) e Galiza (47-0), e conquistaram assim a segunda Taça para o clube reeditando o triunfo conseguido na época passada.