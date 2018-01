Pub

Roberto Assis, irmão da estrela brasileira, anunciou a decisão ao jornal Globo

Ronaldinho Gaúcho, de 37 anos, terminou a carreira de futebolista. As dúvidas foram desfeitas esta terça-feira pelo irmão da estrela brasileira, Roberto Assis (antigo jogador do Sporting e do Estrela da Amadora).

"Ele parou. Acabou. Vamos fazer algo bem grande após o Mundial da Rússia, provavelmente em agosto. Faremos vários eventos no Brasil, na Europa e na Ásia. E, claro, estamos a combinar um jogo com a seleção brasileira", explicou o irmão e empresário de Ronaldinho, acrescentando que estes eventos terão o patrocínio de uma marca de artigos desportivos.

Ronaldinho Gaúcho foi eleito melhor jogador do mundo em 2005, tendo representado Grémio, Paris Saint-Germain, Barcelona, AC Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro (México) e Fluminense. Nos últimos dois anos apenas participou em jogos de exibição, tendo ainda um deles agendado para o dia 1 de março, no México.

Durante este período, Ronaldinho alimentou sempre a possibilidade de voltar a jogar a um alto nível se aparecesse um projeto do seu agrado. Agora será o adeus definitivo.

