Informação é dada pelo jornal O Jogo, que escreve que um grupo de cerca de 30 adeptos invadiu esta quarta-feira no complexo de treinos dos vimaranenses e entrou em confronto com os jogadores

Segundo o jornal desportivo, houve agressões por parte do grupo de adeptos aos jogadores do V. Guimarães, equipa que esta sexta-feira foi derrotada no terreno do Desp. Chaves por 3-4, após terem estado a vencer por 2-0 e 3-2.

Cerca de três dezenas de adeptos invadiram o centro de treinos dos vimaranenses na manhã desta quarta-feira, partindo para confrontos físicos.

O V. Guimarães ocupa o 9.º lugar da I Liga, com 23 pontos.

Em atualização