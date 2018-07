Adeptos do Vitória de Setúbal têm entrada livre no jogo com o Feirense

Autocarro com adeptos do Vitória de Setúbal foi apedrejado. Três feridos

A informação foi hoje avançada à Lusa por fonte oficial do clube, que pretende ter o máximo de apoio possível nas bancadas e vai distribuir milhares de bilhetes nas escolas e instituições do concelho de Setúbal até sexta-feira.

Os sócios e setubalenses interessados em assistir ao encontro, encarado como crucial para as contas da permanência na I Liga, terão de levantar o seu ingresso antes do confronto com o Feirense, equipa que também está na luta pela fuga à despromoção.

A mesma fonte informou que os adeptos do Feirense, que estarão proibidos de usar adereços afetos ao seu clube nas bancadas destinadas aos vitorianos, terão à venda os bilhetes para a partida em Santa Maria da Feira, cidade onde o Vitória de Setúbal fará chegar os ingressos solicitados.

Refira-se que o jogo em que os setubalenses têm entrada gratuita no Estádio do Bonfim coincide com o dia em que se celebra mais uma edição do Dia do Vitoriano, iniciativa que reúne antes do jogo a família vitoriana no parque do Bonfim.

Vitória de Setúbal, 14.º classificado, com 29 pontos, e Feirense, 17.º com 27, defrontam-se no sábado, a partir das 16.00, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, em jogo a contar para a 32.ª jornada da I Liga de futebol.