Adeptos do FC Porto assinam a BTV

Vieira vs. Pinto da Costa: o jogo do poder no clássico da Luz

É já este domingo que o Estádio da Luz recebe, a partir das 18:00, o FC Porto no jogo grande da 30.ª jornada da Liga. O clássico que pode ajudar a definir o campeão nacional 2017/18 promete fazer parar o país à frente da televisão.

Com transmissão na BTV, o Benfica-FC Porto vai colar milhares ao ecrã, incluindo os adeptos azuis e brancos, que vão ter de fazer o "sacrifício" de subscrever o canal de televisão do clube rival, pelo período mínimo de um mês. Foi o que fizeram as casas do FC Porto espalhadas pelo país, como conta o Jornal de Notícias desta sexta-feira.

Recorto o símbolo do Porto Canal e colo-o em cima do da BTV

"Que remédio! Temos de ter esse custo, mas cancelámos logo a seguir. Quando o FC Porto joga na Luz, temos de subscrever a BTV, mas custa um bocadinho ver o símbolo do adversário na nossa televisão. O que vale é que já engendrei uma forma de resolver o problema...", conta ao JN, António Simões, presidente da casa do FC Porto de Monção.

A solução passa por esconder o logotipo do canal de TV do Benfica. "Recorto o símbolo do Porto Canal e colo-o em cima do da BTV", explica. A casa do FC Porto dos Açores opta pela mesma estratégia. Escusado será dizer que a lotação está esgotada.

"A BTV faz parteb do pacote que subscrevemos, mas não é um canal que vemos com frequência. Este domibngo vai ser a exceção", afirma o presidente dos Dragões de Lisboa, Álvaro Monteiro.

Também na casa do FC Porto de Vila Verde, Braga, a subscrição do canal de TV do rival Benfica dura o ano inteiro. "Não é só por este jogo. Gostamos de ver a equipa B, as camadas jovens e as modalidades e, por isso, compensa ter a subscrição anual. E já festejámos tantas vezes na Luz, que nem me importo de ver na BTV", justifica José Peixoto.

E é isso mesmo que os adeptos do coletivo de Sérgio Conceição querem ver no domingo. Seja através do pequeno ecrã ou no estádio, estão a torcer pela vitória da equipa azul e branca, que tem menos um ponto do que o líder Benfica. Para já uma coisa é certa, as emoções vão estar mesmo ao rubro.