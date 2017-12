Pub

O adepto do FC Porto, que na sexta-feira invadiu o relvado no jogo com o Benfica e empurrou o futebolista Pizzi, fez-se representar hoje no Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto pelo advogado Eduardo Sousa Carvalho.

O processo vai agora seguir para o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), no qual vai ser aberto um inquérito.

O adepto portista foi na altura detido por invasão de recinto desportivo, sendo constituído arguido e notificado para comparecer em tribunal hoje, incorrendo numa pena que varia entre a simples multa e a prisão até um ano e quatro meses.