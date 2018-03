Pub

Hafthor Julius Bjornsson levantou 472 KG no Arnold Classic 2018 e conquistou o título mundial.

Ator que ficou famoso pelo personagem 'Montanha', na série "Game of Thrones", mostrou porque é considerado um dos homens mais fortes do mundo ao levantar 472 KG. O islandês Hafthor Julius Bjornsson competiu no Arnold Classic 2018, Ohio, EUA, e quebrou o recorde mundial de levantamento de peso morto (deadlift).

Hafthor levantou mais cinco quilos do que a marca de 2017 conseguida por Jerry Pritchett. Ator também foi o que mais pontuou em todas as disciplinas da competição, que ficou ainda marcado pela imagem do russo Mikhail Shivyakov, que levantou 426kg e ficou com o rosto coberto de sangue, tamanho o esforço feito.