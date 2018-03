Pub

Sérgio Conceição elogiou atuação dos jogadores lançados em Liverpool e a "imagem diferente" em relação ao jogo da primeira mão

"O FC Porto joga sempre para ganhar, nunca estamos satisfeitos com o empate. De qualquer das maneiras, penso que foi o empate de uma equipa que se organizou muito bem defensivamente, que sabia que no primeiro jogo as coisas não tinham corrido tão bem e precisávamos de dar uma imagem diferente daquela que foi esse primeiro jogo", comentou Sérgio Conceição, após o empate do FC Porto em Liverpool, 0-0, na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

"Sabíamos que era extremamente difícil passar a eliminatória. De qualquer maneira, acreditávamos que podíamos fazer golos e ganhar o jogo. Com uma equipa do nível do Liverpool, a tarefa não era fácil", referiu o treinador portista, que não escondeu que geriu a pensar no jogo de Paços de Ferreira, domingo, para o campeonato. "Preparámos alguns jogadores que, a meu ver, estavam com algum desgaste para estarem melhor no próximo jogo e naquilo que é o nosso principal objetivo, que é o campeonato. Estou a falar do jogo do Paços"

Com a eliminação sentenciada pela goleada sofrida na primeira mão (0-5), no Dragão, o técnico fez várias alterações no onze e gostou do que viu. "Uma equipa com muitos jogadores diferentes, alguns com pouco tempo de jogo, mas com uma entrega enorme naquilo que é o trabalho diário. Fizeram um jogo de bom nível. Não gosto de dizer que houve poupança, houve sim uma escolha de jogadores que me ofereciam garantias em função de algum desgaste e fadiga que alguns jogadores apresentam neste momento. Olhei para os jogadores que me poderiam dar essa capacidade física."

Sérgio Conceição elogiou a estreia de Bruno Costa, da equipa B, "que é um jovem que tem feito um trabalho muito bom" e salientou o facto de a equipa ter acabado o jogo "com quase 50% da equipa com jogadores da formação".