Neymar apagado em falsa partida do candidato Brasil

O Brasil não escapou à nova "tendência" do verão russo e foi mais um candidato ao título do mundial a não ter vida fácil na estreia. O técnico Tite alertou sobre Neymar não estar 100 por cento, mas o empate a uma bola com a Suíça, em Rostov, teve mais a ver com o fraco desempenho coletivo do que com a partida apagada do atacante.

O golo de Philippe Coutinho - eleito o homem do jogo pela FIFA - aos 20 minutos, deu a falsa impressão de uma jornada tranquila para os brasileiros. Mesmo com Neymar distante da área e dos choques com os adversários, e marcado incansavelmente por um obstinado Behrami, havia a sensação de que o segundo golo seria apenas uma questão de tempo.

O pecado brasileiro foi acreditar nisto. Logo após abrir vantagem, o Brasil reduziu a intensidade ante uma Suíça sem poder de reação aparente. Apenas aparente. No retorno do intervalo, Zuber aproveitou-se de uma desatenção da defesa e do árbitro mexicano César Ramos - que não o viu empurrar o central Miranda - para igualar o jogo, de cabeça.

O árbitro iria falhar ainda em outro lance capital, ao não assinalar penálti sobre Gabriel Jesus, agarrado por um adversário na área. As falhas de César Ramos, porém, não podem esconder a insistente apatia e desatenção brasileira, como reconheceu Tite após o jogo.

Apenas nos dez minutos finais, a seleção pressionou os helvéticos. Firmino, por duas vezes, Miranda e o próprio Neymar desperdiçaram a chance de tirar o Brasil da lista de candidatos ao título a iniciar o Mundial com um tropeço.

