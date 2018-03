Pub

Penafidelenses ultrapassaram estudantes, ao vencerem o Santa Clara por 3-0. Arouca e Nacional aproximaram-se dos lugares de promoção.

Há novo líder na II Liga. O Penafiel subiu este domingo, pela primeira vez, ao comando da competição, ao vencer o Santa Clara (3-0) e beneficiar da derrota da Académica em Arouca (1-0).

A equipa penafidelense foi a grande vencedora da 30.ª jornada da competição. Primeiro, venceu um duelo matinal entre candidatos à subida: Fábio Abreu (22'), Gustavo Costa (49') e Fábio Fortes (73') fizeram os golos diante do Santa Clara. Depois, à tarde, lucrou com o desaire da (até aqui líder) Académica, em outro encontros de favoritos à promoção: os estudantes foram derrotados por um golo tardio de Palocevic (85', de penálti).

Estes dois desfechos, tornaram ainda mais animada (e agitada) a luta pelos dois lugares de subida à I Liga - até porque os concorrentes Nacional (3-0 ao Varzim) e Académico de Viseu (1-0 ao Cova da Piedade) também venceram neste domingo. Agora, o Penafiel encabeça a corrida, com 53 pontos, seguido por Académica (51), Nacional (50), Arouca (50), Santa Clara (49) e Académico de Viseu (47). Penafidelenses e conimbricenses têm mais um jogo disputado do que os restantes candidatos.

Pelo meio, em 6.º lugar (com 48 pontos), está o FC Porto B - que bateu o Sp. Covilhã, por 3-0. E já mais distante da promoção ficou o Leixões (8.º, 44 pontos), ao empatar com o Sporting B. Por fim, nos outros jogos deste domingo (na luta pela fuga à despromoção), a Oliveirense ganhou ao União da Madeira (1-2) e o Gil Vicente triunfou no terreno do Benfica B (1-2).

Ao fim de 30 jornadas (embora vários jogos da 29.ª estejam em atraso), os lugares de descida ao Campeonato de Portugal são ocupados por União da Madeira (31), Gil Vicente (30), Sp. Braga B (29) e Real (23).

Resultados da 30.ª jornada da II Liga:

Sp. Braga B 1 - 2 Real

Famalicão 1 - 1 V. Guimarães B

Penafiel 3 - 0 Santa Clara

Arouca 1 - 0 Académica

FC Porto B 3 - 0 Sp. Covilhã

Ac.Viseu 1 - 0 Cova da Piedade

Leixões 1 - 1 Sporting B

Nacional 3 - 0 Varzim

Oliveirense 2 - 0 União da Madeira

Benfica B 1 - 2 Gil Vicente