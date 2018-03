Pub

Ciclistas masculinos e femininos divididos por vários escalões

A Academia Joaquim Agostinho apresentou oficialmente os atletas que vão representar as suas equipas durante a época de 2018. A cerimónia realizou-se na Escola Internacional de Torres Vedras perante uma plateia composta por familiares, amigos e representantes de várias entidades e patrocinadores.

Um total de sessenta e um atletas masculinos e femininos, divididos pelos escalões sub-23, juniores, cadetes, masters e escolinhas, aos quais se juntam 15 elementos do staff técnico e diretivo, formam uma impressionante estrutura que conta já com quatro anos de atividade, honrando e perpetuando o nome do melhor ciclista português de todos os tempos.

Todos os elementos foram apresentados individualmente ao qual se seguiram as intervenções das várias individualidades presentes. Destaque para o discurso inspirador do Sr. Selecionador Nacional José Poeira, que entre elogios e palavras de incentivo, recordou Tiago Antunes, atual atleta da União Ciclista Internacional, como o maior e mais recente caso de sucesso resultante da formação da Academia torriense.