A equipa de André Silva voltou a ultrapassar a Atalanta. Nani não foi a tempo de evitar a derrota dos romanos

O AC Milan venceu, este domingo, a Lazio, em San Siro, por 2-1, e recuperou o sétimo lugar da liga italiana, ontem perdido para a Atalanta, que vencera no campo do Sassuolo, num dos jogos antecipados desta 22ª jornada.

Os rossoneri, que contaram com André Silva a partir dos 71 minutos, abriram o marcador pelo jovem Patrick Cutrone aos 15 minutos, mas pouco depois Adam Marusic restabeleceu o empate. Só que ainda antes do intervalo Bonaventura fez o segundo golo da equipa de Gennaro Gattuso.

No segundo tempo, a Lazio tentou tudo para chegar à igualdade, tendo inclusive sido lançado Nani aos 83 minutos, não tendo no entanto ido a tempo de evitar a derrota. Com este resultado, os romanos mantiveram o terceiro lugar, mas agora a dez pontos do segundo, a Juventus, e a onze do líder Nápoles.