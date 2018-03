Pub

Afastados da luta pelo título e da Liga dos Campeões há vários anos, os rossoneri de André Silva não perdem há 13 jogos e os nerazzurri de Cancelo ocupam zona de Champions

Colossos do futebol europeu, mas há vários anos longe das luzes da ribalta, o AC Milan de André Silva e o Inter de João Cancelo defrontam--se esta noite (19.45, SportTV3) naquele que promete ser um dos dérbis della Madonnina mais animados dos últimos tempos.

Os rossoneri, afastados do título desde 2010-11 e da Liga dos Campeões desde 2013-14, investiram quase 200 milhões de euros no reforço do plantel, têm vindo a aproximar-se pontualmente da zona europeia desde a chegada do seu antigo jogador Gennaro Gattuso para o comando técnico - ocupam o 7.º lugar, com os mesmos pontos da Sampdoria, que ocupa o 6.º, e a sete da zona de Champions -, atravessam uma série de 13 jogos oficiais sem derrotas - melhor sequência invicta desde 2009-10 -, carimbaram o apuramento para a final da Taça de Itália na quarta-feira e ainda estão na Liga Europa.

Num momento não tão positivo, mas mais acima da tabela estão os nerazzurri, sem conquistar o scudetto desde os tempos de José Mourinho (2009-10) e sem qualquer participação na Liga dos Campeões desde 2011-12. Porém, a formação orientada por Luciano Spalletti tudo fará para segurar o 4.º lugar, o último que dá acesso à Champions, e o próprio João Cancelo já deu conta disso. "Como se diz em Portugal, os dérbis não se jogam... ganham-se. Temos uma grande equipa e vamos para ganhar. Temos plantel para conseguir a qualificação para a Liga dos Campeões", afirmou recentemente o lateral português ao jornal Gazzetta dello Sport.

San Siro e Giuseppe Meazza

Ao contrário da esmagadora maioria dos dérbis, o de Milão tem a particularidade de colocar em confronto rivais que... vivem na mesma casa: o Estádio Giuseppe Meazza... ou San Siro.

A construção do recinto milanês começou em 1925, por iniciativa do então presidente dos rossoneri, Piero Pirelli, que atribuiu o nome de Nuovo Stadio Calcistico San Siro. No jogo de inauguração, a 19 de setembro de 1926, 35 mil espectadores viram o Inter golear o AC Milan por 6-3.

Nove anos depois, o estádio passou a ser propriedade do Município de Milão, que a partir de 1947 permitiu que também o Inter pudesse realizar lá os seus jogos, situação que ainda se mantém.

A 2 de março de 1980, o anfiteatro mudou de nome para Giuseppe Meazza, antigo jogador de ambos os clubes - mas com muito mais anos, jogos e história no Inter - e falecido no ano anterior. Contudo, quando o AC Milan joga como visitado, como é o caso deste domingo, o estádio recebe o nome de San Siro.

Estátua dá nome a dérbi secular

Em Milão, capital da moda, o dérbi entre AC Milan e Inter é jogado há mais de um século e conhecido como Derby della Madonnina. Na origem do termo, está uma estátua da Virgem Maria com esse nome no topo da Catedral de Milão [também conhecida como Duomo di Milano], construída em 1762 e com 108,5 metros de altura.

137 anos depois, em 1899, foi fundado o AC Milan, por um grupo de amigos e empresários ingleses. Contudo, enquanto o emblema rossoneri dava os primeiros passos, os dirigentes do clube divergiam em relação a estabelecer uma regra para a proibição de mais estrangeiros no clube. Em 1908, 44 membros dissidentes fundaram o Football Club Internazionale Milano, pela vontade de aceitar membros estrangeiros.

O primeiro jogo entre os dois grandes rivais realizou-se em 1908, com vitória do AC Milan por 2-1, em Ticino, na Suíça, na final do torneio Chiasso Cup. Contudo, só no ano seguinte ambos iriam disputar um encontro oficial, para o campeonato italiano, também com triunfo do AC Milan (3-2). Esse foi o primeiro de 220 dérbis oficiais, que ao cabo de quase 110 anos tem um histórico bastante equilibrado: 78 vitórias do Inter, 76 do AC Milan e 66 empates.

O equilíbrio também se faz sentir ao nível dos títulos nacionais, pois ambos têm os mesmos scudettos (18). E se os nerazzurri têm mais taças (sete contra cinco), os rossoneri têm mais supertaças (também sete contra cinco). No panorama internacional, porém, os homens de San Siro são reis e senhores, com 18 títulos no total, o dobro do rival.