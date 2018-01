Pub

O treinador do Sp. Braga deixou elogios ao homólogo do Benfica na véspera do jogo entre as duas equipas

Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, fez questão de elogiar esta sexta-feira o seu homólogo do Benfica, Rui Vitória, na véspera do jogo que irá opor as duas equipas (20.30 horas), a contar para a 17ª jornada da Liga.

"O Benfica tem um treinador que, já o disse, é um exemplo e uma referência. Alguém que não dá desculpas, que olha para dentro e valoriza os jogadores que tem. Que potenciou e valorizou jogadores como Ederson, Lindelöf e o lateral que foi para o Barcelona, o Nélson Semedo. Merece, da minha parte, todo o respeito e cautela", assumiu o técnico bracarense, que está a abordar esta partida com os tetracampeões nacionais com muitos cuidados: "Este jogo é um desafio, uma oportunidade de continuarmos a lutar pelos nossos objetivos. Sabemos da mais-valia do nosso adversário, campeão em título, recheado de grandes jogadores."

Abel fez questão lembrar que entre as duas equipas há uma diferença importante, dando mesmo o exemplo de Rafa Silva: "O Benfica que tem um dos melhores jogadores da história do Sp. Braga e que tem dificuldade para jogar no Benfica. Isso mostra a sua grandeza e a dificuldade que vamos encontrar."

Apesar disso, o técnico bracarense garantiu que a estratégia da sua equipa "está definida" e deixou desde já um apelo aos seus jogadores: "Devem ter a coragem e a audácia de serem fiéis a eles próprios e lutar como sempre para vencer." Abel revelou ainda que disse à sua equipa que "o melhor ainda está por chegar" e explicou porquê: "Somos uma equipa jovem, e precisamos de todos os jogos para amadurecer."

Quanto ao facto de Sérgio Conceição ter dito que o Sp. Braga entra nas contas do título, Abel também respondeu. "Tenho uma admiração pelo Sérgio desde os tempos do Penafiel. Começou a jogar em clubes pequenos e fez uma carreira absolutamente fantástica como jogador, e agora como treinador também. Admiro a sua raça e determinação. Não o conheço pessoalmente, não temos relação próxima, mas já o disse pessoalmente e publicamente", rematou.

No que diz respeito aos convocados para a partida com o Benfica, Abel Ferreira conta com os regressos dos defesas Raúl Silva e Ricardo Esgaio, que cumpriram castigo no último jogo, ao passo que de fora ficam André Horta (emprestado pelos encarnados) e os lesionados Fransérgio e Ricardo Ferreira.

Eis a lista completa de convocados:

Guarda-redes: Tiago Sá, Matheus;

Defesas: Marcelo Goiano, Bruno Viana, Rosic, Raúl Silva, Jefferson, Sequeira;

Médios: Danilo, Bruno Xadas, Vukcevic, João Carlos Teixeira, Assis, Ricardo Esgaio;

Avançados: Fábio Martins, Wilson Eduardo, Paulinho, Ahmed Hassan, Ricardo Horta, Dyego Sousa.