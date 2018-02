Pub

O Sporting de Braga já perdeu duas vezes esta época com os sadinos, adversário de sábado, na 23.ª jornada da I Liga, e Abel Ferreira quer vencer os sadinos, mas sem sentimento de desforra.

Os minhotos perderam com o Vitória de Setúbal para o campeonato (2-0) e para a Taça da Liga (2-1), ambos os jogos no Bonfim, mas o treinador arsenalista recusa vinganças.

"De maneira nenhuma, não nos revemos nesses valores, este jogo vai ser um desafio para nós, perante um adversário que tem criado muitas dificuldades aos 'grandes'. É uma equipa bem organizada, que vem de uma série de resultados sem perder e, por isso, está criado um cenário de dificuldade", disse na antevisão da partida.

O técnico quer a equipa mais "eficaz" na finalização em relação a esses jogos, lembrando que "as primeiras grandes oportunidades" nessas partidas pertenceram aos 'arsenalistas'.

Para Abel Ferreira, o objetivo do Sporting de Braga é bem claro, "jogar para vencer do primeiro ao último segundo, com querer, identidade e qualidade".

Abel Ferreira elogiou José Couceiro, lembrando que foi o seu último treinador enquanto jogador no Sporting, e considerou que o Vitória de Setúbal "está mais equilibrado e forte".

Quarto classificado, o Braga está a sete pontos do terceiro e segundo lugares (Sporting e Benfica) e tem mais dez que o quinto, o Rio Ave, mas o treinador notou que "ainda falta muito campeonato" e voltou a lembrar as muitas mudanças operadas no plantel.

"Estamos com 15 elementos novos que começam a perceber a ambição da estrutura e do clube, saíram jogadores como o Alan, Pedro Santos, Rui Fonte e o Mauro, entre outros que também demoraram a ganhar um título. Sabemos o que queremos e que este é o caminho, estamos a construir uma equipa", frisou.

Abel Ferreira assumiu em seguida querer ser "audaz": "a médio prazo, esta equipa conquistará um título para os nossos sócios e adeptos e isso requer muito foco, exigência e superação, assim como sermos mais fortes individual e coletivamente, aí estaremos mais perto de tornar um sonho em realidade".

Recém-chegado a Braga, Diogo Figueiras foi titular no Dragão (derrota por 3-1 com o FC Porto), mas Abel Ferreira não quis revelar quem jogará sábado.

"Há questões que têm a ver com o lado estratégico, [mas] somos a equipa com mais minutos distribuídos pelos jogadores, equipa que valoriza os seus jogadores", disse.

O Sporting de Braga joga na próxima quinta-feira em Marselha, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, mas o técnico garante que não vai estar a pensar nessa partida.

"A cada jogo escolho os melhores que nos garantam mais probabilidades de ganhar, confio em todos", sentenciou.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 43 pontos, e Vitória de Setúbal, 16.º, com 18, defrontam-se este sábado, às 18.15, no Estádio Municipal de Braga.

João Carlos Teixeira e Marcelo Goiano regressam aos convocados

Abel Ferreira, convocou João Carlos Teixeira e Marcelo Goiano, dois jogadores que falharam o jogo com o FC Porto e estão de volta aos eleitos do técnico para o jogo com os sadinos.

Danilo fica de fora a cumprir castigo, tal como os lesionados Ricardo Ferreira e Fransérgio

Lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Tiago Sá e Matheus.

- Defesas: Marcelo Goiano, Bruno Viana, Rosic, Jefferson, Raúl Silva, Diogo Figueiras, Sequeira.

- Médios: Xadas, Fábio Martins, André Horta, Vukcevic, João Carlos Teixeira, Ryller e Esgaio.

- Avançados: Wilson Eduardo, Paulinho, Hassan, Ricardo Horta e Dyego Sousa.