Treinador do Sp. Braga diz que "é preciso ter coragem para desafiar as forças do adversário", citando o antigo líder político e militar francês do século XIX

"Vamos procurar surpreender o nosso adversário. Sabemos do desafio que temos pela frente. A estratégia está montada. Como dizia o Napoleão Bonaparte, é preciso ter coragem para desafiar as forças do adversário. É fundamental o Braga ser rigoroso nessas tarefas. Estamos preparados. Acredito que o nosso adversário também nos estudou. Acredito que os temos confundido os adversários pela nossa plasticidade tática. Jogamos com o lado estratégico. O Marselha é o único clube francês que ganhou a Champions, campeão nacional por nove vezes. É um clube que procura o prestígio que foi perdendo. É o melhor Marselha que vamos apanhar nos últimos dez anos", afirmou Abel Ferreira, em declarações à Sport TV, quando questionado sobre a estratégia para o jogo desta quinta-feira (18.00) em Marselha.

O treinador bracarense admitiu ainda que "cada pessoa se pauta por sonhos e objetivos", acerca das metas dos minhotos nesta edição da Liga Europa. "Temos de ser humildes e reconhecer os nossos pontos fortes e fracos. Temos de estar no nosso melhor para passar à fase seguinte", acrescentou. "Estamos preparados para este desafio, mas temos de aproveitar este desafio para testar os nossos limites. Vamos ter de os testar, roçar a perfeição para conseguir o sonho, que é passar a fase seguinte", rematou.