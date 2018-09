Marcelo "perfeitamente preparado para as emoções" do Irão-Portugal

"Aonde foi o presidente?", pergunta alguém do staff, quando dá pela falta de Marcelo Rebelo de Sousa da esplanada do restaurante RIB Beef & Wine, no Terreiro do Paço, e da mesa em que minutos antes, diante de limonada com menta e de uma taça de amendoins, ainda em relativo sossego, confessara uma falha "imperdoável": "Nem me digam nada; querem saber que me esqueci do meu cachecol de estimação?". O elemento do staff insiste e a resposta - "realmente, desapareceu mas ainda agora aqui estava" -, soa a frase mais que batida, tratando-se do Presidente. É então que alguém intervém - sem grande certezas, no entanto: "Bem, eu ouvi-o dizer que ia ao multibanco levantar dinheiro para pagar a conta do restaurante mas", sossega o grupo, "a segurança deu por isso e um dos elementos acompanhou-o".

Marcelo preparava-se para ir assistir ao jogo Portugal-Espanha, na Arena Portugal, no Terreiro do Paço, rodeado por milhares de outros portugueses que escolheram a histórica praça lisboeta para seguir a estreia da seleção nacional no Mundial da Rússia. E o DN acompanhou tudo.

Dado já o "alto nível de confusão" - na descrição certeira de um polícia - que se faz sentir no Terreiro do Paço e nas ruas adjacentes, uma certeza ganham os homens do Presidente: às 18:20 da tarde o sossego está definitivamente acabado. Vinte minutos depois, levantados 100 euros, Marcelo explica a demora: "muitas selfies". Conta com entusiasmo: "Um casal de brasileiros, um grupo de jovens portugueses, um árbitro francês com opiniões muito assertivas sobre futebol acompanhado por um dirigente da federação francesa de futebol, e mais uma senhora brasileira". Só não viu espanhóis, e ri da sua própria explicação: "Eles são espertos; não vinham meter-se aqui".

Está já perto de Fernando Medina, presidente da câmara de Lisboa, que o espera na Praça do Município. Na Rua da Alfândega, o vento levanta-lhe as dúvidas: "Se calhar devia ter trazido uma camisolinha. é capaz de fazer frio". À porta da câmara, além de Medina, tem Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas, e um cachecol verde e vermelho à sua espera. Marcelo agradece. Faz meia volta e dá o pontapé de saída: "Vamos a isto".

Não pisem, não pisem

De regresso à Praça do Comércio, 20 minutos antes do início do jogo, o "alto nível de confusão" está prestes a atingir o chamado estado caótico. "Olha o presidente, olha o presidente!", grita o primeiro a reparar na chegada do grupo, desencadeando uma autêntica bola de neve. "Grande presidente!" corrige a senhora, portadora de uma bandeira que a engole. Do meio do amontoado de espetadores, chega o pedido: "não pisem, não pisem". Alguém roga:"oh pá, não empurrem; deixem o miúdo entregar-lhe uma coisa". Foi um erro, dado o desejo, manifestado de imediato por todos, para assistir ao vivo ao momento da oferta.

À medida que se aproxima do espaço Arena Portugal, Marcelo vai ficando cercado de jornalistas e de fotógrafos. "Só comento o que diz respeito a Portugal", diz a certa altura, deixa aproveitada por um português com uma gravata da seleção amarrada à cabeça: "Sr. presidente" - grita - "isto vai ser uma grande vitória!". Marcelo acena, que sim, se bem que discorde: "Vai ser um empate. Ainda não sei se por 0-0 ou se por 1-1".

Alheias ao repto lançado do palco "às mulheres portuguesas", que implicava fazerem-se ouvir numa onda ululante, as senhoras do palanque precipitam-se para o presidente em beijos e apertos de mão. Começa a formar-se uma fila para selfies: "Não se importa que seja o sr. presidente a tirar?" perguntam. E um grupo de jovens: "Oh professor Marcelo, oh professor Marcelo, não se importa?". Abraços, festas no cabelo, elogios aos "lindos olhos verdes" de uma rapariga, muitos risos femininos. E alguns comentários masculinos: "Ela é a minha namorada mas gosta de homens mais velhos".

Em cima das 19.00, aproximando-se o início do jogo, o staff presidencial intervém junto dos jornalistas: "Deixem agora o presidente respirar'.

Os castelhanos

A tarde futebolística começa bem, com um penálti a favor de Portugal logo a abrir o jogo. Entre Fernando Medina e o ministro Pedro Marques, Marcelo compõe-se na cadeira, aplaude com vigor a decisão do árbitro, tomada após consulta ao VAR e, de seguida, esfrega as mãos de contente, exibindo o sorriso malicioso. Porém, vinte minutos depois, o avançado espanhol Diego Costa empata a partida, levando a que seis pessoas, brandindo cachecóis castelhanos, emerjam da multidão de milhares que enchia o Terreiro do Paço, agora em vigorosos protestos contra o árbitro italiano Gianluca Rocchi. Na bancada VIP, o golo marcado após uma jogada em que Gonçalo Guedes "quase fazia o 2-0", merece o recurso a clássicos como "o futebol é isto mesmo'; "quem não marca, sofre" e um mais optimista "isto ainda não acabou; vamos lá".

E fomos. Ainda antes do intervalo, Cristiano Ronaldo põe o presidente a gritar "Portugal, Portugal, Portugal!". Mas com realismo: "O golo espanhol deitou a equipa abaixo".

No intervalo, explica a sua calma, mesmo nos momentos mais perigosos do jogo: "Vibro mas sou analista há 50 anos, vou analisando tudo". E avisa: "a Espanha está a subir". Ainda a frase vai a meio e já uma senhora o arranca para mais uma selfie. "Pode ser com uma cerveja na mão, senhor presidente? pergunta, entretanto, um homem, já visivelmente bem servido de imperiais. Empunhando uma mini, cuja marca esconde subtilmente com os dedos, o presidente esboça o sorriso contido de quem está a vencer por apenas um golo

É a primeira de mais uma enxurrada de solicitações, na sua maioria por jovens. Elisa, de 19, votou chama-lhe "Professor Marcelo" e declara: "Adoro-o".

É verdade: no Arena Portugal só dá Ronaldo e Marcelo. Uma única desistência, de uma senhora vestida de branco, "porque a fila das selfies está realmente enorme". Está.

Um abraço, Fernando

Pouco antes do recomeço do jogo, numa brevíssima ausência de solicitações, damos com o presidente ao telefone, um arqueológico Nokia. "Fernando, Fernando, grande abraço". Fernando Santos, o selecionador nacional, naturalmente. "Liguei-lhe apenas para deixar uma mensagem. Neste momento está a falar com os jogadores". O que lhes diria se fosse o mister, perguntamos. "Que têm de ser mais rápidos, jogar mais à frente e surpreender os espanhóis. Surpreender e aguentar a pressão, porque isto vai ser muito, muito complicado".

Dito e feito. Dez minutos depois do reinício do jogo, Diego Costa marca de novo. "Um golo escusado", festejadíssimo pelas mesmas seis pessoas, agora em extase, perante um recinto repleto e acabrunhado. "Francamente", ouve-se na bancada VIP. Marcelo franze o nariz e abana a cabeça. Estamos de facto com um problema e quando assim é entra em campo Ricardo Quaresma. O presidente aprova, aplaude e sorri, recompondo-se por momentos.

Ronaldo, o herói

O vento frio não prenuncia nada de bom e confirma - uma camisolinha seria bem vinda. Tanto mais que aos 58 minutos, o defesa espanhol Nacho gela Marcelo ao fazer o 3-2. O presidente aconchega o cachecol ao pescoço, enquanto no écran gigante vê a seleção espanhola a não largar a bola. E o tempo a passar.

Segundos antes de Ronaldo 'sacar' o livre, pressentia-se o coração do presidente a afundar-se. O lance gera consenso imediato: é para golo. Ronaldo prepara-se. O CR7 ataca a bola, já com a bancada VIP toda de pé. E marca. Pela terceira vez! Marcelo, Medina e Pedro Marques estão num abraço, sorrisos de orelha a orelha. Depois, separadamente, o presidente levanta os braços em aplauso, o ministro salta e o edil festeja de punho direito erguido. Perante esta aberta, Cinha Jardim aproveita para abraçar e beijar Marcelo. Uma outra senhora, igualmente bronzeada, imita-a, e tira uma selfie. Não há tempo para mais.

O jogo retoma. "Só mais um", grita o povo, aos saltos. Marcelo abstém-se de acompanhar o pedido e comenta: "Ronaldo está a jogar para a Bola de Ouro. É para isso". Pisca o olho azul. "Até ao final temos de garantir que a Espanha não ganha a bola", dizem os comentadores de serviço. E o final do jogo chega com a confissão presidencial: "A certa altura fiquei mesmo muito preocupado". E como resumir o jogo nas palavras do Presidente: "Ronaldo Ronaldo Ronaldo".

Uma última pergunta:

-Muito cansado?

-Nada.