Como as três vitórias seguidas a fechar a época reforçam um horizonte que prevê a entrada na categoria rainha em 2019

Num ambiente fast and furious como aquele que é associado às corridas de motos, onde a velocidade e o risco costumam moldar o caráter, impressiona a serenidade que se sente entre o universo particular de Miguel Oliveira, o piloto português de 22 anos que fechou de forma magistral o mundial de motociclismo de 2017, com três vitórias consecutivas na categoria de Moto2.

"O Miguel foi sempre muito maduro para a sua idade, desde bem novo", lembra ao DN Duarte Cancella de Abreu, um apaixonado de longa data pelo desporto motorizado, profissional de comunicação que trabalhou com quase todos os principais pilotos portugueses e que acompanha de perto a carreira da atual coqueluche portuguesa das motos "desde os 11/12 anos".

"Este tem sido um trajeto sustentado em resultados, desde a participação dele no campeonato de Espanha [aos 14 anos], a entrada no Mundial, a subida ao Moto2... Tudo isto faz parte de um processo de aprendizagem contínuo, que tem evoluído de forma natural", refere, por sua vez, Paulo Oliveira, o pai e manager do piloto de Almada - e também ele um ex-piloto que transmitiu desde muito cedo a paixão pelas motas ao filho, oferecendo-lhe uma moto4 elétrica logo que Miguel fez 3 anos.

A euforia mediática desatada pelas vitórias consecutivas de Miguel nos Grandes Prémios da Austrália, da Malásia e da Comunidade Valenciana, nas últimas três corridas da temporada que terminou no passado domingo, não veio alterar um processo em marcha desde há muito e planeado cuidadosamente ao longo dos anos com um grande objetivo em mente: a chegada à categoria de elite do mundial, a Moto GP. Esses triunfos vieram, isso sim, dar um sorriso extra à convicção de quem sabe que Miguel Oliveira tem talento de sobra para lá chegar. E reforçar nos adeptos portugueses a sensação de poderem estar a assistir ao crescimento do próximo grande fenómeno desportivo da nação à escala mundial.

"Pode ser o nosso Cristiano Ronaldo n.º 2", apontou o diretor do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM), Daniel Sá, no DN da última segunda- -feira.

O título de Moto2 primeiro

Quase sem descanso, Miguel Oliveira trabalhou já por estes dias (quinta e sexta-feira) em Jerez de la Frontera, circuito espanhol onde decorreram os primeiros testes com vista à próxima época de Moto 2. E marcou o melhor tempo, na nova mota da KTM com a qual espera poder lutar pelo título em 2018, cumprido o ano de estreia da marca austríaca nesta categoria. É esse o próximo passo projetado na carreira do piloto luso.

"Para o ano o objetivo é consolidar o Miguel na categoria Moto2, evoluir mais e lutar pelo título desde início, num pelotão que será muito competitivo", assume o pai, Paulo Oliveira, em conversa telefónica com o DN. De resto, uma ambição assumida desde logo pelo próprio piloto, após a última vitória da época, em Valência.

O MotoGP, o sonho principal que faz mover a carreira de todos os pilotos, pode esperar até 2019 - a data projetada pelos Oliveira desde que o piloto português acertou, em agosto de 2016, o regresso à equipa Red Bull KTM Ajo, com a qual já tinha sido vice-campeão do mundo de Moto3, em 2015 (ano em que ganhou seis corridas).

Duarte Cancella de Abreu, que continua a acompanhar com entusiasmo a carreira de Miguel, explica que esse parece o timing ideal para a subida à categoria principal, até porque "permite mais um ano de evolução da mota da KTM no MotoGP", onde a marca austríaca também se estreou neste ano e ainda não compete de igual para igual com as principais rivais - Honda, Yamaha e Ducati. "Ele já testou a KTM do MotoGP neste ano, e gostou, mas sabe que ela pode melhorar muito", acrescenta.

No entanto, a mota de entrada na categoria rainha pode até nem ser essa. "Em 2019, o mercado estará aberto em várias equipas. Pode dar-se a continuidade neste projeto da KTM, com quem já há uma ligação desde os tempos do Moto3, mas pode ser também noutra equipa", refere Paulo Oliveira, esclarecendo que há "um pré-contrato com a KTM", mas que isso "não é garantia de que [o Miguel] esteja em 2019 com eles", apesar de um dos responsáveis da marca, Stefan Pierer, já ter admitido nesta semana que essa é uma boa possibilidade. "Até junho do próximo ano isso já estará mais definido", aponta o pai do piloto, deixando implícito que dependerá também da performance de Miguel no próximo campeonato de Moto2.

Naturalmente, uma época de triunfos poderá reforçar o interesse de outras marcas. "É natural que haja mais equipas interessadas. Quanto mais o conhecem mais gostam dele", atesta Duarte Cancella de Abreu, acrescentando argumentos: "Ele foi o grande responsável pelo desenvolvimento da mota neste ano, o que permitiu que o colega de equipa, o [Brad] Binder, que também é muito bom mas não é como o Miguel, também conseguisse fazer pódios agora no final da época. E, salvo erro, foi ainda o piloto que menos vezes caiu neste ano em todas as categorias do mundial. Parece um "professor", como eu gosto de lhe chamar."

"Ele não paga, é pago"

Miguel Oliveira é o primeiro português a competir no mundial de motociclismo, no qual entrou em 2011, com apenas 16 anos, então ainda na categoria de 125 cc (atual Moto3), tendo atraído desde logo a empatia de um público nacional pouco habituado a ver-se representado nos principais campeonatos de velocidade do desporto motorizado.

Anteriormente à entrada do piloto de Almada neste universo de elite das duas rodas, Portugal tinha vibrado com as presenças modestas de quatro pilotos na Fórmula 1: Tiago Monteiro, Pedro Lamy, Pedro Matos Chaves e Nicha Cabral, o pioneiro, nos longínquos anos 60 do século passado. E o país viu também como o talento desses e de outros nomes foi secundarizado pelo dinheiro, ou pela falta dele (apoios e patrocinadores), que os impediu de abrir portas mais importantes na F1.

Não será esse, contudo, um problema para Miguel Oliveira. "No motociclismo não se coloca tanto esse caso. Não é o saco de dinheiro que faz a diferença, ainda é o talento. O piloto consegue valer 80% do resultado e a mota os outros 20%, vá. Por isso, não se aplica aqui a questão de comprar o lugar. O Miguel é pago, não é um piloto pagante", esclarece o pai. "E é bem pago. Sem falar em verbas, posso dizer que ele já será mais bem pago do que alguns pilotos da própria MotoGP", refere o amigo Duarte Cancella de Abreu. "Aliás, ele já é profissional e ganha ordenado da sua equipa há três ou quatro anos, pelo menos desde a altura da Mahindra [equipa indiana pela qual correu nas épocas de 2013 e 2014, na Moto3]", acrescenta o gestor de comunicação.

"O importante é que ele em 2018 ganhe corridas e lute pelo título. Por ele, que tem um talento incrível e merece, pelo reforço da autoconfiança e pelo estatuto que isso lhe pode dar para negociar as condições da subida ao Moto GP", antevê Cancella de Abreu. "O Miguel já construiu o seu estatuto com resultados. Se se colocasse o cenário de ter de comprar um lugar, então nessa altura, se calhar, teria de repensar a carreira. Seria porque não tinha talento para estar lá", reforça Paulo Oliveira.

E isso, talento, é algo que ninguém questiona acerca de Miguel Oliveira. O talento que sustenta a serenidade do piloto e de quem o rodeia. "Ele sabe que tem valor para o MotoGP, sabe que vai chegar ao Moto GP. E se não for em 2019 será em 2020, ou 2021... certamente", resume o pai e manager desta estrela portuguesa em ascensão acelerada.