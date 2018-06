Pub

Jogador do Besiktas fez o 1-0 num golaço, com o gesto técnico que o caracteriza.

Um golo de trivela deu a vantagem a Portugal no jogo com o Irão, terceiro jogo do grupo B do Mundial 2018. Aos 34 anos Ricardo Quaresma estreou-se a titular num Campeonato do Mundo e estreou-se a marcar com um golo que já é a imagem de marca do jogador do Besiktas.

Um momento que ganhou particular interesse com a publicidade da Meo (patrocinador da seleção) onde o jogador, mais CR7, William e Bruno Alves recordam o golo de Éder no Euro2016, com "aquela trivela teleguiada".

