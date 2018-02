Pub

No final da cerimónia com Marcelo Rebelo de Sousa, o jogador pediu para tirar uma foto.

A seleção nacional, campeã europeia de futsal, foi esta tarde recebida no Palácio de Belém, para uma cerimónia com o presidenete da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no final da qual Ricardinho pediu para fazer uma selfie.

A imagem foi entretanto partilhada pela Federação portuguesa de Futebol.

O capitão da seleção nacional, que partilhou a selfie no Instagram, escreveu depois uma mensagem de agradecimento a Marcelo. "Tocamos o céu. Futsal está de parabéns.