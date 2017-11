Pub

Ian McKinley chegou a ser uma grande promessa do râguebi irlandês. Aos 21 anos era internacional sub-20 e começava a dar nas vistas no Leinster, a academia onde se formou. Mas o azar bateu-lhe à porta e num jogo perdeu a visão do olho esquerdo. Foi operado, recuperou 50% da visão, mas viria mais tarde a ter complicações que o deixaram totalemnte cego do olho esquerdo. Ainda regressou à competição, mas foi forçado a desistir porque voltou a sofrer uma pancada... desta vez no olho direito.

McKinley acabou por emigrar para Itália em 2012 e começou por ser treinador de jovens em Udine. Mas como sentia que tinha condições para continuar a jogar, arranjou uns óculos especiais de proteção e conseguiu uma autorização para poder utilizá-los em competição - numa recente entrevista em outubro ao The Guardian, contou que foi o problema no olho direito que o levou a ter de usar óculos.

Começou por jogar num clube da III divisão italiana, o Leonorso, e logo na sua estreia marcou 28 pontos. No mesmo ano, em 2014, assinou um contrato com o Viadana. Ainda tentou jogar por um clube da sua terra natal, mas foi impedido porque os regulamentos, ao contrário de Itália, não permitiam aos jogadores competirem com óculos de proteção. Assinou então pelo Zebre e hoje representa o Benneton, também de Itália.

Como nunca chegou a representar a seleção principal da Irlanda e já tinha três anos de residência em Itália e a atuar em clubes daquele país, a questão colocou-se: Ian McKinley podia jogar pela seleção transalpina.

O sonho tornou-se realidade este mês, com o selecionador Conor O"Shea a inclui-lo na convocatória para alguns jogos particulares (já tinha sido chamado em maio, mas não realizou qualquer partida). A estreia aconteceu a 11 de novembro, diante das Fiji, marcando três pontos na vitória por 19-10, depois de ter saltado do banco aos 61 minutos, ele que aos 27 anos se tornou no primeiro jogador de râguebi autorizado a jogar com uns óculos especiais a nível de seleções.

"11 de novembro é uma data que jamais esquecerei. Foi um percurso incrível mas algumas pessoas ajudaram-me a percorrê-lo. Vestir a camisola da Itália significa tudo para mim. Deram-me uma segunda oportunidade na vida e por isso estarei-lhes eternamente grato. Obrigado a todos os que me enviaram mensagens", escreveu Ian McKinley no twitter após o jogo com as Fiji.

"No ínicio chamavam-me o rapaz dos óculos, mas fico feliz porque agora todos me tratam por Ian. Uso óculos e sou um dos primeiros jogadores a fazê-lo. Quero apenas que me tratem como um jogador normal. Estou aqui para dar o meu melhor pela seleção italiana", confessou McKinley numa entrevista à AFP dias antes de se estrear.

Os óculos de proteção que Ian utiliza também têm uma história. Phillip, o irmão mais velho de McKinley, contactou um estudante irlandês da Escola Nacional de Arte e Design para os conceber, dado que tinham de seguir determinadas orientações para serem aprovados pela federação italiana de râguebi, das poucas que permitiam que jogadores pudessem usar essa proteção. Juntos idealizaram os óculos que permitiram a McKinley um segunda vida no râguebi.