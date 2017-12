Pub

Duas seleções vizinhas e uma outra treinada por um português. Este é o cardápio para Portugal começar bem o Mundial

ESPANHA

A figura - David Silva: Aos 31 anos, consegue ser a grande figura do Manchester City, ou pelo menos a mais preponderante, e da Espanha, aproveitando a menor influência de Iniesta

Como Lopetegui renasceu e rejuvenesceu la roja

Foram anos complicados os da travessia no deserto da seleção espanhola que encantou o mundo com o seu sedutor tiki-taka. Campeã europeia em 2008, campeã mundial em 2010 e de novo campeã europeia em 2012. A verdade é que há um homem que merece os elogios de ter conseguido, em parte, renascer e, em simultâneo, rejuvenescer a Espanha. O seu nome é Julen Lopetegui, que poucas ou nenhumas saudades deixou no FC Porto. O agora selecionador é o responsável pela consolidação de nomes com os de De Gea, Carvajal, Thiago, Isco e Morata e ainda foi buscar jovens com quem tinha trabalhado nos sub-21; Asensio, Deulofeu ou Odriozola. Claro está que alguém pagou esta pequena revolução - Casillas é o primeiro nome de que nos lembramos.

Mas os resultados deram razão a Lopetegui, pois a Espanha venceu sem grandes problemas e apenas sofreu três golos no grupo da fase de qualificação diante da Itália, que acabaria, como sabemos, por ficar de fora do certame russo. E em nenhum momento a Espanha claudicou, dando bons sinais e mostrando, enfim, ter ultrapassado o período de ressaca de tantos êxitos. Por certo que esta Espanha parece ter mais argumentos e até qualidade do que aquela que foi eliminada no último Europeu... com imensa naturalidade. Claro está que Portugal e Espanha são os grandes favoritos a seguir em frente... mas nunca fiando. Uma coisa parece garantida; até ao início do Mundial, Ronaldo e companheiros vão ter muito com que brincar no balneário merengue...

MARROCOS

A figura -Benatia: O capitão de Marrocos é um defesa experiente e com classe. Nasceu em França, joga na Juventus e já representou clubes de topo como o Bayern e Roma. É ele o comandante de um setor que não sofreu golos na qualificação.



Dizer que Marrocos é uma seleção africana é quase um exagero.

A verdade é que os leões do Atlas, como são apelidados, voltam a estar presentes num Mundial 20 anos depois da última presença, no Mundial 1998, precisamente a derradeira fase final que Portugal falhou. Desde essa altura, Marrocos passou por muita instabilidade na sua política desportiva e Humberto Coelho, atual vice-presidente federativo, foi um dos selecionadores apanhados pela instabilidade - de 2000 a 2002. O feito deste ressurgimento deve ser atribuído a muitos emigrantes. Inclusivamente, no jogo que ditou a qualificação, na Costa do Marfim, no onze inicial de Marrocos apenas um futebolista tinha nascido em solo marroquino - Nabil Dirar, antigo futebolista do Mónaco, atualmente nos turcos do Fenerbahçe. E não se pode dizer que Marrocos teve muita sorte com o sorteio do seu grupo na zona africana, pois teve como opositores a poderosa Costa do Marfim, o Gabão de Aubemayang e o Mali de Adama Traoré e do portista Marega. E, olhando para os resultados, Marrocos qualificou-se sem sofrer um único golo, uma proeza impressionante alicerçada numa defesa sólida e experiente com muitos quilómetros de futebol europeu nas pernas. Portugal tem contas a ajustar com Marrocos. Na única vez em que se encontraram, os magrebinos bateram a seleção portuguesa na terceira e última jornada da fase de grupos do Mundial 1986, realizado no México. Terminava aí o sonho de uma geração perante Bouderbala e companhia.

IRÃO

A figura - Serdar Azmoun: Este avançado que atua nos russos do Rubin Kazan é a estrela do futebol iraniano, com 22 golos em 28 jogos pela seleção A. Por algum motivo o futebolista de 1,86 metros é apelidado de Messi iraniano...

Dedo português e uma defesa digna de respeito

A seleção do Irão tem, claramente, a chancela do seu selecionador, Carlos Queiroz, que está no cargo desde 2011, logo depois de ter deixado, com polémica, a seleção portuguesa. A formação asiática vai estar num Mundial pela quinta vez mas esta é a primeira vez em que repete de forma consecutiva a qualificação para o maior certame futebolístico do planeta.

A sua imagem de marca são os escassos golos que sofre, basta dizer que no seu grupo de classificação venceu seis encontros, empatou quatro e encaixou apenas dois golos no último jogo diante da Síria quando já tinham carimbado o passaporte para a Rússia - aliás, o Irão foi mesmo a segunda seleção a qualificar-se, depois do Brasil. Na prática percebe-se que a defesa é o alicerce da equipa de Carlos Queiroz, que, primeiro, tenta não ser surpreendida para depois procurar ganhar. O Irão é, sem dúvidas, uma equipa que gosta de atrair o adversário para depois aplicar em velocidade o seu veneno, ainda que nos últimos encontros particulares frente a Rússia, Panamá e Venezuela tenha tentado mudar um pouco a sua forma de jogar, tendo mais posse de bola, não jogando tanto no erro adversário. Se há quatro anos poucos conheciam o que o Irão podia fazer, agora toda a gente se lembra de que a equipa de Queiroz fez a vida negra à Argentina disputando o apuramento até ao último minuto. Este pode ser o último torneio de Carlos Queiroz à frente do Irão e, caso fique pela fase de grupos, ditou o sorteio que será diante de Portugal... de Cristiano Ronaldo.