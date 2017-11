Pub

Isabel Ozório acabou de regressar de uma experiência no país dos All-Black e das Black Ferns. Começou por se sentir um OVNI e acabou vice-campeã pelas Counties Manukau

Em sentido contrário ao habitual movimento de jogadores neozelandeses de râguebi para os principais campeonatos europeus, a capitã do Sporting, Isabel Ozório, regressou recentemente de uma experiência de seis meses no país onde a bola oval é mais do que uma religião - são os campeões do mundo nos sectores masculino e feminino. E ao serviço dos famosos Counties Manukau sagrou-se vice-campeã neozelandesa.

Correspondendo a um sonho de sempre e através dos contactos do atual treinador-jogador do Técnico, Kane Hancy, a internacional com mais de 100 jogos efetuados pela seleção de sevens de Portugal, partiu em maio para Puke Kohe, cidade nos arredores sul de Auckland, a fim de alinhar no Ardmore Marist. Posteriormente, e face ao valor demonstrado, foi escolhida para representar os campeões de 2016, os Counties Manukau, na denominada Farah Palmer Cup, o campeonato provincial neozelandês.

"Andava à procura de trabalho e foi a altura certa na minha vida para cumprir este sonho", afirma a licenciada em Gestão de Desporto, de 28 anos, que, como única estrangeira na equipa, se sentiu no início... como um OVNI. "Foi complicado, ainda para mais vindo de Portugal, país que elas nem sabiam onde ficava. Muitas vezes era confundido com Espanha e do qual nem sonhavam que houvesse râguebi." Mas depois da dúvida inicial em que "tentaram perceber o que valia", a confiança foi estabelecida, até por que "os neozelandeses são um povo acolhedor e que gosta que todos os visitantes se sintam bem". E até acabaria por alinhar maioritariamente como médio de abertura, a posição-chave e o verdadeiro maestro de um quinze de râguebi.

"Tive de me adaptar rapidamente à nova realidade, até porque apanhei o comboio já em andamento, pois cheguei no começo da 2.ª volta do campeonato, ainda por cima num ano especial, pois foi ano de Mundial." No seu clube alinhavam quatro internacionais, entre elas a n.º 10 das Black Ferns e nos Counties eram oito, "entre as quais a melhor jogadora do mundo, a fantástica Portia Woodman."

Ali, o elevado nível do râguebi feminino é facilmente explicável: "É uma nação muito desportiva e desde pequenos todos os jovens praticam desportos com bola. No que respeita ao râguebi, conhecem profundamente a modalidade, toda a gente joga ou já jogou, até porque as escolas têm, para as várias idades, equipas femininas de râguebi."

Os seis meses a viver down under permitiram entender por que se diz ser a Nova Zelândia o país do mundo mais apaixonado pela bola oval: "Percebe-se logo ao abrir a televisão onde seis ou sete em cada dez anúncios estão ligados a râguebi, qualquer que seja a marca a publicitar. Os principais atletas são modelos que as pessoas pretendem seguir, em especial se forem produtos saudáveis." Sábado é o dia nacional do râguebi em que as famílias se juntam para assistir a jogos. E se forem os All Blacks ou as Black Ferns a jogar, "as cidades ficam inundadas de bandeiras e camisolas pretas."

Também a cultura é bem diferente da nossa: "Treinavam com música, o que acho que aqui não resultaria. Cantam em muitas circunstâncias e têm umas maneiras diferentes de se concentrarem. Por exemplo, antes dos jogos fazíamos uma dança inventada por elas no balneário.",

Mesmo tendo perdido a final para Canterbury (13-9), também campeão provincial masculino, o balanço só pode ser positivo: "Não podia ter feito melhor escolha. Ter uma experiência no melhor país de râguebi do mundo, com algumas das melhores jogadoras do planeta, treinadores de topo mundial e condições técnicas e físicas fantásticas permitiu-me vir muito mais experiente. Evoluí tecnicamente e no conhecimento do jogo. Deu-me maior bagagem e gostaria agora de poder transmitir o que lá aprendi." E, obviamente, não enjeitaria a oportunidade de voltar, "até porque iria ser mais fácil, pois agora sei como as coisas funcionam."

E depois desta enriquecedora experiência, o que pensa a capitã das campeãs nacionais sobre o futuro do râguebi feminino em Portugal? "O desporto feminino está a crescer. Mas seria importante as raparigas perceberem que, para lá da parte física, a prática do râguebi é importante para desenvolver capacidades que, a nível pessoal e profissional, são atualmente muito valorizadas. Nesta sociedade é cada vez mais essencial a mais-valia que é praticar uma modalidade como o râguebi." Contudo, reconhece que têm de ser dadas mais oportunidades às jovens, pois com a pouca cultura desportiva do país "se vão à escola mostrar râguebi é só para os rapazes". "Mas, curiosamente e salvo raras exceções, não conheço nenhuma rapariga que tenha experimentado râguebi e não tenha gostado", conclui.