O jogador do Marítimo Drausio

Lance no jogo com o Vitória de Setúbal atirou Dráusio para o hospital

Um choque violento entre o defesa do Marítimo Dráusio e o colega de equipa Amir, o guarda-redes da equipa, lesionou gravemente o primeiro jogador, com o clube a suspeitar de que terá fraturado a perna direita.

O lance aconteceu no jogo com o Vitória de Setúbal, este domingo, que acabou com a vitória da equipa da casa por 4-2.

O incidente ocorreu no minuto 48, quando o Marítimo vencia por 3-0.

Dráusio, defesa central de 26 anos, está agora internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.