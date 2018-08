A grande tarde de um inédito vencedor sobre um leão deprimido

Esta não era apenas mais uma final da Taça de Portugal. Os acontecimentos de Alcochete, que levaram malfadadamente Portugal a todos os cantos do mundo, tinham transformado o jogo da apelidada prova rainha do futebol nacional como uma espécie de tentativa de reconciliação entre os jogadores do Sporting - alguns deles a jogar de leão ao peito pela última vez - e os seus adeptos. Tamanha era (e continua a ser) a diferença de dimensão entre um e outro clube que pouca gente pensava noutro desfecho que não o triunfo leonino.

O Desportivo, principal equipa da Vila das Aves, com oito mil habitantes, após uma semana em que passou ao lado da esfera mediática, engalanou o Jamor com os seus empolgantes adeptos e aproveitou o facto de ter pela frente um leão verdadeiramente deprimido, que agora podia estar a festejar não fossem os problemas de base que Gelson Martins evidencia na finalização - já lá vamos.

Esta não é uma crónica normal porque o jogo começou antes do apito inicial. Paulinho, o famoso roupeiro do Sporting, quando abandonou o aquecimento, percorreu as bancadas leoninas numa espécie de apelo à reconciliação da família sportinguista. Esse foi um momento verdadeiramente tocante, como muito bonita foi a forma como os adeptos do Aves aplaudiram a equipa do Sporting quando esta entrou para aquecer. Este não era apenas um jogo.

Ao primeiro abanão...

Quando se iniciou o jogo após o apito de Tiago Martins vimos um Sporting destemido na procura do golo. Até aos 16 minutos, Gelson fez brilhar o guarda-redes quarentão Quim - que venceu uma final à terceira tentativa - em duas ocasiões quando o golo era o desfecho natural. Até esse momento qualquer disparate feito por um jogador do Sporting era quase aplaudido como se um golo fosse pelos seus adeptos. Até que... num contra--ataque rápido desenvolvido pelo lado direito do ataque da equipa de José Mota... Alexandre Guedes emendou ao segundo poste um centro de Braga. Refira-se que Rui Patrício não fica bem na fotografia, mas não foi o único. Mérito para o avançado formado no Sporting.

A formação leonina abanou, e de que maneira, com o golo de Guedes. Parecia que havia uma anestesia geral, até Jesus não era aquele homem acutilante sempre a exigir o máximo dos seus jogadores. Era indisfarçável o problema psicológico que transtornava os futebolistas verdes e brancos. Um misto de querer e não poder. Entre o 1-0 e o intervalo se houve uma equipa com possibilidades de marcar foi o Desportivo das Aves por intermédio de Braga e Rodrigo.

A segunda parte começou com Montero no lugar de William e logo nos primeiros instantes o colombiano combinou bem por duas vezes com (o muito afetado) Bas Dost. Seguiu-se um livre de Mathieu que Quim deteve com dificuldade, uma pressão intensa do Sporting com muito coração mas pouca razão. Os jogadores tentavam fazer depressa e bem, mas com pouco discernimento.

Estávamos nesta toada quando o inspirado Guedes foi isolado pela esquerda, bailou sobre Coates e atirou para o 2-0, o que levou muitos adeptos leoninos a abandonar o Jamor. O Aves tinha mão e meia na Taça, mas sabia que precisava de aguentar o último fôlego leonino que começou com uma perdida de Bas Dost - remate à barra, digna dos apanhados - e ainda deu para Montero (85") reduzir a passe de cabeça do já ponta-de-lança Coates - houve quem se lembrasse da final 2014-15 em que o Sporting esteve a perder 0-2 com o Sp. Braga e ainda empatou levando a decisão para os penáltis.

A festa acabaria por ser dos homens da Vila das Aves - para desencanto também do Rio Ave que fica sem a Europa -, que não tiveram qualquer culpa de tudo o que tornou o Sporting notícia nesta semana. Ainda assim foi bonita a guarda de honra feita pelos vencedores da Taça à equipa leonina quando esta desceu a escadaria do Jamor - um momento que devia ser visto e revisto.

No que diz respeito ao Sporting, a crise segue dentro de momentos, nos quais ouviremos falar muito de rescisões, demissões, eleições. Mas se há coisa que os futebolistas leoninos perceberam no Jamor é que têm o carinho da esmagadora maioria dos seus adeptos. Mas isso, hoje, vale o que vale...